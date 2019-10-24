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Четверг, 24.10.2019
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Знаменательные события в истории: 24 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 24 октября 2019 года
07:05 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 24 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Организации Объединенных Наций.

Всемирный день информации о развитии.

История:

1648  Подписание Вестфальского мира, окончание Тридцатилетней войны.

1851 Уильямом Ласселем обнаружены спутники Урана Ариэль и Умбриэль.

1861 по телеграфу передана первая в мире трансконтинентальная телеграмма - от судьи Стефана Дж. Филда (Stephen J. Field) из Калифорнии президенту США Аврааму Линкольну.

1857 Выпускники Кембриджа основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.

1949 Заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.

2000 в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры.

2007 с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3А запущена китайская АМС Чанъэ-1, предназначенная для исследования Луны.

В этот день родились:

1632 Антони ван Левенгук, голландский натуралист, основоположник микроскопии.

1882 Имре Кальман, венгерский композитор, автор оперетт.

1932 Пьер Жиль де Жен, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1991).

1942 Динара Асанова, кинорежиссер.

1944 Виктор Прокопенко, советский и украинский футболист и тренер.

1947 Кевин Клайн, американский актер, обладатель "Оскара".

1985 Уэйн Руни, английский футболист, капитан и лучший бомбардир сборной Англии.

1987 Чарли Уайт, американский фигурист, олимпийский чемпион.

1988 Юлия Калина, украинская тяжелоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр.

Ушли из жизни:

1963 Карл Бюлер, немецкий психиатр и психолог.

1972 Сабир Абдулла, узбекский писатель.

1981 Эдит Хэд, американская художница по костюмам, лауреат восьми "Оскаров".

2005 Роза Паркс, американская общественная деятельница, зачинательница движения за права чернокожих граждан США.

2007 Катя Огонек, певица, исполнительница русского шансона.

2012 Анита Бьерк, шведская актриса театра и кино.

2017 Фэтс Домино, американский пианист и вокалист, один из родоначальников рок-н-ролла.

Именины:

Зинаида, Феофан, Филипп.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 24 октября.
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