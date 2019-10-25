Знаменательные события в истории: 25 октября 2019 года

Праздники:
День Конституции Литвы.
История:
1825 в США открыт канал Эри, связавший Великие озёра через реку Гудзон с Нью-Йорком.
1839 в Манчестере выпущено первое в мире железнодорожное расписание.
1854 Произошло Балаклавское сражение - крупнейшая битва Крымской войны (1853-1856).
1900 Англия аннексировала южноафриканское государство буров Трансвааль.
1943 Освобождение войсками 3-го Украинского Фронта города Днепропетровска и Днепродзержинска в ходе Днепропетровской операции.
1955 американская фирма "Tappan Company" впервые представила микроволновую печь.
1971 Тайвань исключен из состава ООН.
1990 Вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада Листьева "Поле чудес".
2000 катастрофа Ил-18 под Батуми, погибли 84 человека.
2001 выпущена система Microsoft Windows XP.
2009 крупнейший террористический акт в Багдаде, погибли более 160 человек.
2010 землетрясение силой 7,7 баллов возле островов Ментавай к западу от Суматры в Индонезии, вызвавшее волну цунами.
В этот день родились:
1825 Иоганн Штраус (сын), австрийский композитор и дирижер, "король вальсов".
1838 Жорж Бизе, французский композитор.
1881 Пабло Пикассо, испанский художник.
1931 Анни Жирардо, французская актриса театра и кино.
1955 Маттиас Ябс, гитарист немецкой группы "Scorpions".
1961 Чад Смит, ударник американской группы "Red Hot Chili Peppers".
1969 Олег Саленко, советский, украинский и российский футболист.
1976 Антон Сихарулидзе, российский фигурист, олимпийский чемпион (2002, в паре с Е. Бережной), двукратный чемпион мира и Европы.
1977 Биргит Принц, немецкая футболистка, двукратная чемпионка мира.
1977 Екатерина Серебрянская, украинская гимнастка, абсолютная чемпионка Олимпиады 1996 года.
1979 Михаил Галустян, российский шоумен, юморист.
1984 Кэти Перри, американская поп-певица.
1985 Владислав Топалов, российский поп-певец.
Ушли из жизни:
1647 Эванджелиста Торричелли, итальянский математик и физик, ученик Галилея.
2002 Ричард Харрис, ирландский актер.
2004 Эрнест Быков, украинский инженер-конструктор.
2008 Муслим Магомаев, советский, азербайджанский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), народный артист СССР.
2016 Карлос Алберто Торрес, бразильский футболист, чемпион мира (1970).
Именины:
Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Федот.