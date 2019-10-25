Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Это не доказательство": Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
"Это не доказательство": Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Знаменательные события в истории: 25 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 25 октября 2019 года
06:58 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 25 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Конституции Литвы.

История:

1825 в США открыт канал Эри, связавший Великие озёра через реку Гудзон с Нью-Йорком.

1839 в Манчестере выпущено первое в мире железнодорожное расписание.

1854 Произошло Балаклавское сражение - крупнейшая битва Крымской войны (1853-1856).

1900 Англия аннексировала южноафриканское государство буров Трансвааль.

1943 Освобождение войсками 3-го Украинского Фронта города Днепропетровска и Днепродзержинска в ходе Днепропетровской операции.

1955 американская фирма "Tappan Company" впервые представила микроволновую печь.

1971 Тайвань исключен из состава ООН.

1990 Вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада Листьева "Поле чудес".

2000 катастрофа Ил-18 под Батуми, погибли 84 человека.

2001 выпущена система Microsoft Windows XP.

2009 крупнейший террористический акт в Багдаде, погибли более 160 человек.

2010 землетрясение силой 7,7 баллов возле островов Ментавай к западу от Суматры в Индонезии, вызвавшее волну цунами.

В этот день родились:

1825 Иоганн Штраус (сын), австрийский композитор и дирижер, "король вальсов".

1838 Жорж Бизе, французский композитор.

1881 Пабло Пикассо, испанский художник.

1931 Анни Жирардо, французская актриса театра и кино.

1955 Маттиас Ябс, гитарист немецкой группы "Scorpions".

1961 Чад Смит, ударник американской группы "Red Hot Chili Peppers".

1969 Олег Саленко, советский, украинский и российский футболист.

1976 Антон Сихарулидзе, российский фигурист, олимпийский чемпион (2002, в паре с Е. Бережной), двукратный чемпион мира и Европы.

1977 Биргит Принц, немецкая футболистка, двукратная чемпионка мира.

1977 Екатерина Серебрянская, украинская гимнастка, абсолютная чемпионка Олимпиады 1996 года.

1979 Михаил Галустян, российский шоумен, юморист.

1984 Кэти Перри, американская поп-певица.

1985 Владислав Топалов, российский поп-певец.

Ушли из жизни:

1647 Эванджелиста Торричелли, итальянский математик и физик, ученик Галилея.

2002 Ричард Харрис, ирландский актер.

2004 Эрнест Быков, украинский инженер-конструктор.

2008 Муслим Магомаев, советский, азербайджанский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), народный артист СССР.

2016 Карлос Алберто Торрес, бразильский футболист, чемпион мира (1970).

Именины:

Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Федот.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 25 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
03 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
04 "Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
05 Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь