Знаменательные события в истории: 26 октября 2019 года

Праздники:
Австрия - День принятия парламентом страны Закона о постоянном нейтралитете Австрии.
Науру - Ангамов день.
Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.
История:
1795 - Великая французская революция: упразднен Национальный конвент, начало Директории.
1939 - Народное Собрание (Народні Збори) Западной Украины провозгласили установление в крае советской власти.
1950 - Мать Тереза организует Миссию Милосердия в Калькутте.
1956 - образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
1965 - в Букингемском дворце участникам группы "The Beatles" вручаются ордена Британской империи "за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании".
1979 - президент Южной Кореи Пак Чон Хи убит агентами секретной службы.
2015 - землетрясение в Афганистане и Пакистане магнитудой 7,5; сотни погибших.
В этот день родились:
1911 - Махалия Джексон, американская негритянская певица.
1912 - Дон Сигел , американский кинорежиссёр, обладатель "Оскара" ("Звезда в ночи", "Гитлер жив", "Убийцы", "Грязный Гарри").
1942 - Боб Хоскинс, английский киноактер ("Кто подставил кролика Роджера?", "Бразилия", "Мона Лиза").
1947 - Хиллари Клинтон, американский политик, сенатор, супруга Билла Клинтона.
1955 - Стивен Керн Робинсон, американский астронавт.
1967 - Кит Урбан, американский певец кантри.
1978 - Си-Эм Панк, американский профессиональный рестлер, 7-й Бесспорный чемпион WWE.
1992 - Александр Пушко, украинский поет.
Ушли из жизни:
1610 - Франческо Ванни, итальянский художник и гравер.
1764 - Уильям Хогарт, британский художник эпохи английского рококо и просвещения.
1890 - Карло Коллоди, итальянский писатель и журналист, автор сказки "Пиноккио".
1909 - Ито Хиробуми, японский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Японии.
1952 - Хэтти Макдэниел, американская киноактриса, первой из чернокожих артистов удостоенная премии "Оскар" (1940, за роль в фильме "Унесенные ветром").
1972 - Игорь Сикорский, украинский авиаконструктор.
Именины:
Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита.