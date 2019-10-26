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Суббота, 26.10.2019
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Знаменательные события в истории: 26 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 26 октября 2019 года
07:08 Сегодня Телеграф

В этот день, 26 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Австрия - День принятия парламентом страны Закона о постоянном нейтралитете Австрии.

Науру - Ангамов день.

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

История:

1795 - Великая французская революция: упразднен Национальный конвент, начало Директории.

1939 - Народное Собрание (Народні Збори) Западной Украины провозгласили установление в крае советской власти.

1950 - Мать Тереза организует Миссию Милосердия в Калькутте.

1956 - образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

1965 - в Букингемском дворце участникам группы "The Beatles" вручаются ордена Британской империи "за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании".

1979 - президент Южной Кореи Пак Чон Хи убит агентами секретной службы.

2015 - землетрясение в Афганистане и Пакистане магнитудой 7,5; сотни погибших.

В этот день родились:

1911 - Махалия Джексон, американская негритянская певица.

1912 - Дон Сигел , американский кинорежиссёр, обладатель "Оскара" ("Звезда в ночи", "Гитлер жив", "Убийцы", "Грязный Гарри").

1942 - Боб Хоскинс, английский киноактер ("Кто подставил кролика Роджера?", "Бразилия", "Мона Лиза"). 

1947 - Хиллари Клинтон, американский политик, сенатор, супруга Билла Клинтона.

1955 - Стивен Керн Робинсон, американский астронавт.

1967 - Кит Урбан, американский певец кантри.

1978 - Си-Эм Панк, американский профессиональный рестлер, 7-й Бесспорный чемпион WWE.

1992 - Александр Пушко, украинский поет.

Ушли из жизни:

1610 - Франческо Ванни, итальянский художник и гравер.

1764 - Уильям Хогарт, британский художник эпохи английского рококо и просвещения.

1890 - Карло Коллоди, итальянский писатель и журналист, автор сказки "Пиноккио".

1909 - Ито Хиробуми, японский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Японии.

1952 - Хэтти Макдэниел, американская киноактриса, первой из чернокожих артистов удостоенная премии "Оскар" (1940, за роль в фильме "Унесенные ветром").

1972 - Игорь Сикорский, украинский авиаконструктор.

Именины:

Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 26 октября.
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