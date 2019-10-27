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Воскресенье, 27.10.2019
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Знаменательные события в истории: 27 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 27 октября 2019 года
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 27 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день аудиовизуального наследия.

День независимости Туркменистана.

День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).

История:

1873 - американец Джозеф Глидден патентует колючую проволоку.

1944 - освобождение города Ужгорода от немецких и венгерских войск.

1951 Для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение.

1959 - в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС "Луна-3", оно появилось в газете "Правда" и в других советских изданиях.

1971 - Демократическая Республика Конго стала называться Заиром.

1982 - КНР объявила, что численность населения "поднебесной" превысила миллиард.

1991 - Туркмения провозгласила свою независимость.

2017 - Каталония провозгласила независимость от Испании.

В этот день родились:

1728 Джеймс Кук, английский мореплаватель.

1782 Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор.

1858 Теодор Рузвельт, 26-й президент США (1901-1909), Нобелевский лауреат.

1970 Руслана Таран, украинский яхтсменка, трехкратная призерка Олимпийских игр.

1978 Ванесса Мэй, английская скрипачка китайского происхождения, горнолыжница, певица.

Ушли из жизни:

1974 Людмила Павличенко, самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза.

1980 Джон Ван Флек, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1977).

1982 Валерио Дзурлини, итальянский кинорежиссер, сценарист.

1990 Уго Тоньяцци, итальянский актер и кинорежиссер.

1990 Жак Деми, французский кинорежиссер.

1992 Дэвид Джозеф Бом, американский ученый, внесший вклад в квантовую физику, философию, нейропсихологию.

2010 Нестор Киршнер,  президент Аргентины (2003-2007).

Именины:

Игнатий, Кузьма, Михаил, Назар, Петр.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 27 октября.
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