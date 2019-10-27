Знаменательные события в истории: 27 октября 2019 года

Праздники:
Всемирный день аудиовизуального наследия.
День независимости Туркменистана.
День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).
История:
1873 - американец Джозеф Глидден патентует колючую проволоку.
1944 - освобождение города Ужгорода от немецких и венгерских войск.
1951 Для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение.
1959 - в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС "Луна-3", оно появилось в газете "Правда" и в других советских изданиях.
1971 - Демократическая Республика Конго стала называться Заиром.
1982 - КНР объявила, что численность населения "поднебесной" превысила миллиард.
1991 - Туркмения провозгласила свою независимость.
2017 - Каталония провозгласила независимость от Испании.
В этот день родились:
1728 Джеймс Кук, английский мореплаватель.
1782 Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор.
1858 Теодор Рузвельт, 26-й президент США (1901-1909), Нобелевский лауреат.
1970 Руслана Таран, украинский яхтсменка, трехкратная призерка Олимпийских игр.
1978 Ванесса Мэй, английская скрипачка китайского происхождения, горнолыжница, певица.
Ушли из жизни:
1974 Людмила Павличенко, самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза.
1980 Джон Ван Флек, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1977).
1982 Валерио Дзурлини, итальянский кинорежиссер, сценарист.
1990 Уго Тоньяцци, итальянский актер и кинорежиссер.
1990 Жак Деми, французский кинорежиссер.
1992 Дэвид Джозеф Бом, американский ученый, внесший вклад в квантовую физику, философию, нейропсихологию.
2010 Нестор Киршнер, президент Аргентины (2003-2007).
Именины:
Игнатий, Кузьма, Михаил, Назар, Петр.