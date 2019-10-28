Знаменательные события в истории: 28 октября 2019 года

В этот день, 28 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).

Международный день анимации.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

День независимости Чехии.

День "Охи" в Греции и на Кипре.

Праздник Чунъян в Китае.

День Зимы в Исландии.

История:

1237 - первое упоминание о Берлине, день рождения города.

1707 - землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тысяч человек.

1886 - состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.

1918 - провозглашение независимости Чехословакии (от Австро-Венгрии).

1940 - День Охи в Греции: дата вступления Греции во Вторую мировую войну.

1944 - день освобождения Украины от фашистских захватчиков.

2009 - террористический акт в Кабуле, 12 погибших, из них 6 сотрудников ООН.

В этот день родились:

1936 - Роман Виктюк, театральный режиссер.

1955 - Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft.

1956 - Махмуд Ахмадинежад, шестой президент Исламской Республики Иран (2005—2013).

1963 - Эрос Рамаззотти, итальянский певец и композитор.

1967 - Джулия Робертс, американская киноактриса.

1982 - Мэтт Смит, английский актер.

Ушли из жизни:

1899 - Отмар Мергенталер, американский изобретатель, создатель линотипа.

1900 - Фридрих Мюллер, немецкий и английский филолог, востоковед.

1989 - Юлия Солнцева, актриса и режиссер, жена кинорежиссера А. П. Довженко.

Именины:

Вевея, Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Савин, Сарвил.