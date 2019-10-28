Знаменательные события в истории: 28 октября 2019 года

Праздники:
День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).
Международный день анимации.
День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
День независимости Чехии.
День "Охи" в Греции и на Кипре.
Праздник Чунъян в Китае.
День Зимы в Исландии.
История:
1237 - первое упоминание о Берлине, день рождения города.
1707 - землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тысяч человек.
1886 - состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.
1918 - провозглашение независимости Чехословакии (от Австро-Венгрии).
1940 - День Охи в Греции: дата вступления Греции во Вторую мировую войну.
1944 - день освобождения Украины от фашистских захватчиков.
2009 - террористический акт в Кабуле, 12 погибших, из них 6 сотрудников ООН.
В этот день родились:
1936 - Роман Виктюк, театральный режиссер.
1955 - Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft.
1956 - Махмуд Ахмадинежад, шестой президент Исламской Республики Иран (2005—2013).
1963 - Эрос Рамаззотти, итальянский певец и композитор.
1967 - Джулия Робертс, американская киноактриса.
1982 - Мэтт Смит, английский актер.
Ушли из жизни:
1899 - Отмар Мергенталер, американский изобретатель, создатель линотипа.
1900 - Фридрих Мюллер, немецкий и английский филолог, востоковед.
1989 - Юлия Солнцева, актриса и режиссер, жена кинорежиссера А. П. Довженко.
Именины:
Вевея, Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Савин, Сарвил.