Знаменательные события в истории: 30 октября 2019 года

Праздники:
Память пророка Осии (820 год до Р. Х.);
История:
1888 - Получен первый патент на шариковую ручку.
1918 - Османская империя подписала соглашение о прекращении огня, положив конец Первой мировой войне на Ближнем Востоке.
1937 - Астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км.
1954 - В северной части Бермудского треугольника исчез самолет R7V-1 с 42 людьми на борту.
1967 - Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей.
В этот день родились:
1735 Джон Адамс, 2-й президент США (1797–1801), американский политический и государственный деятель 1741 Ангелика Кауфман швейцарская художница.
1937 Клод Лелуш, французский кинорежиссер, сценарист, оператор, актер, продюсер.
1960 Диего Марадона, аргентинский футболист, звезда мирового футбола.
1981 Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь президента США Д. Трампа.
1986 Томас Моргенштерн, австрийский прыгун на лыжах с трамплина, трехкратный олимпийский чемпион.
1989 Анастасия Люкин, американская гимнастка, олимпийская чемпионка.
Ушли из жизни:
1910 Жан Дюнан, швейцарский общественный деятель, инициатор создания общества "Красный Крест".
1925 Макс Линдер, французский актер, один из крупнейших мировых комиков
1975 Густав Герц, немецкий физик, измеривший энергию кванта, лауреат Нобелевской премии (1925).
1982 Ирина Вильде, украинская советская писательница.
2002 Хуан Антонио Бардем, испанский кинорежиссер.
2009 Клод Леви-Стросс, французский антрополог и этнолог.
2017 Амина Окуева, украинский врач, общественный активист и военнослужащий.
Именины:
Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Сергей.