Скачать
Среда, 30.10.2019
Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
Главные новости 29 октября: Инвестфорум в Мариуполе и разведение сил в Золотом
В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа
В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа
Барселона разгромила Вальядолид и вышла на первое место
Барселона разгромила Вальядолид и вышла на первое место
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника

Знаменательные события в истории: 30 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 30 октября 2019 года
07:12 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 30 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Память пророка Осии (820 год до Р. Х.);

История:

1888 - Получен первый патент на шариковую ручку.

1918 - Османская империя подписала соглашение о прекращении огня, положив конец Первой мировой войне на Ближнем Востоке.

1937 - Астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км.

1954 - В северной части Бермудского треугольника исчез самолет R7V-1 с 42 людьми на борту.

1967 - Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей.

В этот день родились:

1735 Джон Адамс, 2-й президент США (1797–1801), американский политический и государственный деятель 1741 Ангелика Кауфман швейцарская художница.

1937 Клод Лелуш, французский кинорежиссер, сценарист, оператор, актер, продюсер.

1960 Диего Марадона, аргентинский футболист, звезда мирового футбола.

1981 Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь президента США Д. Трампа.

1986 Томас Моргенштерн, австрийский прыгун на лыжах с трамплина, трехкратный олимпийский чемпион.

1989 Анастасия Люкин, американская гимнастка, олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1910 Жан Дюнан, швейцарский общественный деятель, инициатор создания общества "Красный Крест".

1925 Макс Линдер, французский актер, один из крупнейших мировых комиков

1975 Густав Герц, немецкий физик, измеривший энергию кванта, лауреат Нобелевской премии (1925).

1982 Ирина Вильде, украинская советская писательница.

2002 Хуан Антонио Бардем, испанский кинорежиссер.

2009 Клод Леви-Стросс, французский антрополог и этнолог.

2017 Амина Окуева, украинский врач, общественный активист и военнослужащий.

Именины:

Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Сергей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, 30 октября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
03 Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
04 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
05 Зеленский: Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом
Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных
ООС: Боевики не прекращают обстрелов украинских военных
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь