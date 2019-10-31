Знаменательные события в истории: 31 октября 2019 года

В этот день, 31 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Хэллоуин - ночь накануне "Дня всех святых".

Международный день Черного моря.

Всемирный день городов.

Международный день экономии.

История:

1864 - Невада стала 36-м штатом США.

1906 - Окончание работы Всемирной выставки Экспо-1906 в городе Милане, Италия.

1956 - Суэцкий кризис: Великобритания и Франция начали бомбить Египет с целью заставить его открыть Суэцкий канал.

1984 - Премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями.

1994 - катастрофа ATR 72 под Розлоном (северная Индиана), погибли 68 человек.

1999 - катастрофа "Boeing 767" компании "Egypt Air" в Атлантическом океане у американского побережья, погибли 217 человек.

2000 - Катастрофа "Boeing 747" в Тайбэе (Китайская Республика), погибли 83 из 179 человек на борту.

2000 - Остановлен последний компьютер, использовавший ОС Multics.

2011 - согласно расчётам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.

2015 - катастрофа А321 над Синайским полуостровом.

В этот день родились:

1632 Ян Вермеер, нидерландский художник XVII века.

1815 Карл Вейерштрасс, немецкий математик.

1912 Жан Амери, австрийский писатель, журналист, кинокритик .

1950 Джон Кэнди, канадский комедийный киноактер.

1963 Дунга, бразильский футболист, чемпион мира (1994), главный тренер сборной Бразилии.

1963 Роб Шнайдер, американский комедийный киноактер.

1964 Марко ван Бастен, голландский футболист, чемпион Европы (1988).

1967 Ванилла Айс, американский рэпер, киноактер.

1970 Линн Берггрен, шведская певица, бывшая участница группы "Ace of Base".

1981 Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, лидер группы "Pianoбой", бывший участник групп "Esthetic Education" и "Океан Ельзи".

Ушли из жизни:

1517 Фра Бартоломео, итальянский художник.

1834 Элетер Дюпон, французский химик и промышленник.

1926 Гарри Гудини, американский иллюзионист.

1986 Роберт Малликен, американский химик, профессор, лауреат Нобелевской премии (1966).

1993 Федерико Феллини, итальянский кинорежиссёр, обладатель пяти премий "Оскар".

1997 Евгений Оноприенко, советский и украинский киносценарист и кинодраматург.

2009 Цянь Сюэсэнь, китайский ракетостроитель, основатель космической программы КНР.

2016 Владимир Зельдин, актер театра и кино, народный артист СССР.

Именины:

Андрей, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука, Марин, Сергей, Юлиан, Юлий.