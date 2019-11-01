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Пятница, 01.11.2019
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Знаменательные события в истории: 1 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 1 ноября 2019 года
07:18 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 1 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день вегана.

День всех святых - государственный праздник в Австрии, Бельгии, Венгрии, католических землях Германии, Испании, Италии, Литве, Мексике, Польше, Португалии, Словении, Словакии, Филиппинах, Франции и Хорватии.

История:

1478 - папа римский Сикст IV направил буллу Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому, разрешающую учреждение Испанской инквизиции.

1755 - сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами стали причинами гибели не менее 100 000 человек.

1800 - президент США Джон Адамс стал первым президентом, живущим в Исполнительном Особняке (позднее переименованным в Белый дом).

1861 - образованы 17 "первоначальных" округов штата Колорадо (США).

1870 - в США Бюро Погоды (позднее переименованное в Национальную Службу Погоды) делает свой первый официальный метеорологический прогноз.

1894 - вступил на престол последний российский император Николай II.

1914 - Первая мировая война: первое морское поражение Великобритании в сражении при Коронеле у берегов Чили.

1918 - вместе с развалом Габсбургской империи в конце Первой мировой войны, украинская часть населения провозгласила Западно-Украинскую республику. Начало боев за Львов между поляками и украинцами.

1993 - основан Европейский союз.

В этот день родились:

1957 - Сергей Пострехин, украинский гребец на каноэ, олимпийский чемпион 1980 года, чемпион мира 1979 года, заслуженный мастер спорта СССР (1979).

1960 — Михаил Свирин, российский военный историк и писатель.

1962 - Энтони Кидис, американский рок-музыкант (Red Hot Chili Peppers).

1973 - Айшвария Рай, индийская фотомодель и актриса, победительница конкурса "Мисс мира" (1994).

1973 - Мария Порошина, российская актриса театра и кино.

1984 - Наталия Тена, британская киноактриса и певица.

1989 - Габриэла Коукалова, чешская биатлонистка, двукратная чемпионка мира.

1992 - Владимир Морозов, российский фигурист в парном катании, чемпион Европы.

Ушли из жизни:

1700 - Карл II, король Испании.

1770 - Гаспаре Траверси, итальянский художник неаполитанской школы.

1944 - Андрей Шептицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви в 1900—1944 годах, Митрополит Галицкий, блюститель Киевского митрополичего престола.

1956 - Пьетро Бадольо, итальянский военачальник, маршал Италии, глава первого итальянского правительства после свержения Б. Муссолини, выведший страну из Второй мировой войны.

1993 - Северо Очоа, испано-американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1959).

Именины:

Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

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Праздник, История, 1 ноября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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