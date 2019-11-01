Знаменательные события в истории: 1 ноября 2019 года

Праздники:
Международный день вегана.
День всех святых - государственный праздник в Австрии, Бельгии, Венгрии, католических землях Германии, Испании, Италии, Литве, Мексике, Польше, Португалии, Словении, Словакии, Филиппинах, Франции и Хорватии.
История:
1478 - папа римский Сикст IV направил буллу Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому, разрешающую учреждение Испанской инквизиции.
1755 - сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами стали причинами гибели не менее 100 000 человек.
1800 - президент США Джон Адамс стал первым президентом, живущим в Исполнительном Особняке (позднее переименованным в Белый дом).
1861 - образованы 17 "первоначальных" округов штата Колорадо (США).
1870 - в США Бюро Погоды (позднее переименованное в Национальную Службу Погоды) делает свой первый официальный метеорологический прогноз.
1894 - вступил на престол последний российский император Николай II.
1914 - Первая мировая война: первое морское поражение Великобритании в сражении при Коронеле у берегов Чили.
1918 - вместе с развалом Габсбургской империи в конце Первой мировой войны, украинская часть населения провозгласила Западно-Украинскую республику. Начало боев за Львов между поляками и украинцами.
1993 - основан Европейский союз.
В этот день родились:
1957 - Сергей Пострехин, украинский гребец на каноэ, олимпийский чемпион 1980 года, чемпион мира 1979 года, заслуженный мастер спорта СССР (1979).
1960 — Михаил Свирин, российский военный историк и писатель.
1962 - Энтони Кидис, американский рок-музыкант (Red Hot Chili Peppers).
1973 - Айшвария Рай, индийская фотомодель и актриса, победительница конкурса "Мисс мира" (1994).
1973 - Мария Порошина, российская актриса театра и кино.
1984 - Наталия Тена, британская киноактриса и певица.
1989 - Габриэла Коукалова, чешская биатлонистка, двукратная чемпионка мира.
1992 - Владимир Морозов, российский фигурист в парном катании, чемпион Европы.
Ушли из жизни:
1700 - Карл II, король Испании.
1770 - Гаспаре Траверси, итальянский художник неаполитанской школы.
1944 - Андрей Шептицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви в 1900—1944 годах, Митрополит Галицкий, блюститель Киевского митрополичего престола.
1956 - Пьетро Бадольо, итальянский военачальник, маршал Италии, глава первого итальянского правительства после свержения Б. Муссолини, выведший страну из Второй мировой войны.
1993 - Северо Очоа, испано-американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1959).
Именины:
Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.