Знаменательные события в истории: 2 ноября 2019 года

В этот день, 2 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

День работника культуры Кыргызстана.

День памяти (Осенние Деды) в Беларуси Праздники Беларуси.

История:

1856 - американский пассажирский пароход затонул после столкновения с другим пароходом у острова Нантакет. Погибли 260 человек.

1938 - Венгрия аннексировала Южную Словакию.

1944 - подписание соглашения Тито - Шубашича об образовании единого правительства Югославии.

1946 - сильное землетрясение в северной части Чаткальского хребта повредило сотни зданий в Ташкенте и других городах.

1947 - попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев (97,51 м).

1955 Журнал "Биллборд" опубликовал первый список ста лучших песен - Billboard Hot 100.

1964 - король Сауд IV свергнут с престола Саудовской Аравии. Новым королём стал его брат Фейсал.

2004 Президентом США вновь избран Джордж БУШ (младший).

В этот день родились:

69 до н.э. Клеопатра, последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев.

1755 Мария Антуанетта, французская королева, жена Людовика XVI.

1795 Джеймс Нокс, Полк 11-й президент США (1845–1849), один из самых деятельных президентов 19 века.

1815 Джордж Буль английский математик и логик, основоположник математической логики.

1865 Уоррен Гардинг, 29-й президент США (1921-1923), государственный и политический деятель.

1906 Лукино Висконти, итальянский режиссер театра и кино, сценарист, один из основоположников неореализма.

1944 Кит Эмерсон, британский клавишник и композитор.

1965 Шахрух Хан, индийский киноактер, продюсер и телеведущий.

1966 Дэвид Швиммер, американский актер и кинорежиссер.

1975 Елена Захарова, российская актриса театра и кино.

1981 Татьяна Тотьмянина, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006).

Ушли из жизни:

1846 Эсайас Тегнер, шведский поэт.

1895 Жорж Шарль Дантес, французский офицер и политик.

1950 Бернард Шоу, британский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.

1979 Жак Мерин, французский преступник, "враг государства №1".

2000 Ева Моррис, британская долгожительница, на тот момент - самый старый человек в мире.

2002 Чарльз Шеффилд, американский писатель-фантаст.

Именины:

Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.