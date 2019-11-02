Знаменательные события в истории: 2 ноября 2019 года

Праздники:
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
День работника культуры Кыргызстана.
День памяти (Осенние Деды) в Беларуси Праздники Беларуси.
История:
1856 - американский пассажирский пароход затонул после столкновения с другим пароходом у острова Нантакет. Погибли 260 человек.
1938 - Венгрия аннексировала Южную Словакию.
1944 - подписание соглашения Тито - Шубашича об образовании единого правительства Югославии.
1946 - сильное землетрясение в северной части Чаткальского хребта повредило сотни зданий в Ташкенте и других городах.
1947 - попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев (97,51 м).
1955 Журнал "Биллборд" опубликовал первый список ста лучших песен - Billboard Hot 100.
1964 - король Сауд IV свергнут с престола Саудовской Аравии. Новым королём стал его брат Фейсал.
2004 Президентом США вновь избран Джордж БУШ (младший).
В этот день родились:
69 до н.э. Клеопатра, последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев.
1755 Мария Антуанетта, французская королева, жена Людовика XVI.
1795 Джеймс Нокс, Полк 11-й президент США (1845–1849), один из самых деятельных президентов 19 века.
1815 Джордж Буль английский математик и логик, основоположник математической логики.
1865 Уоррен Гардинг, 29-й президент США (1921-1923), государственный и политический деятель.
1906 Лукино Висконти, итальянский режиссер театра и кино, сценарист, один из основоположников неореализма.
1944 Кит Эмерсон, британский клавишник и композитор.
1965 Шахрух Хан, индийский киноактер, продюсер и телеведущий.
1966 Дэвид Швиммер, американский актер и кинорежиссер.
1975 Елена Захарова, российская актриса театра и кино.
1981 Татьяна Тотьмянина, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006).
Ушли из жизни:
1846 Эсайас Тегнер, шведский поэт.
1895 Жорж Шарль Дантес, французский офицер и политик.
1950 Бернард Шоу, британский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.
1979 Жак Мерин, французский преступник, "враг государства №1".
2000 Ева Моррис, британская долгожительница, на тот момент - самый старый человек в мире.
2002 Чарльз Шеффилд, американский писатель-фантаст.
Именины:
Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.