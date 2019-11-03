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Воскресенье, 03.11.2019
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Знаменательные события в истории: 3 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 3 ноября 2019 года
07:02 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 3 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день мужчин.

День культуры в Японии.

День ракетных войск и артиллерии Украины.

День инженерных войск Украины.

История:

1907 Во Франции совершает полёт первый в мире вертолет.

1912 Турция просит великие державы вмешаться и прекратить балканскую войну.

1918 Решение Народного веча в Черновцах о присоединении Северной Буковины к Украине.

1928 Турция переходит с арабского на латинский алфавит.

1935 В Греции на плебисците по вопросу о восстановлении монархии и избрании королем Георга II положительно высказываются 97 % проголосовавших граждан.

1936 На президентских выборах в США Ф. Д. Рузвельт избирается на второй срок.

1941 В Киево-Печерской лавре взорван Успенский собор.

1958 В Париже открыт комплекс зданий ЮНЕСКО.

1978 Доминика становится независимым государством.

1995 королева Великобритании Елизавета II даёт королевскую санкцию в Веллингтоне, Новая Зеландия, на пакет законов, обеспечивающих возврат земель и выплату компенсаций племени маори тайнуи и приносит извинения за британскую агрессию 60-х годов XIX века.

В этот день родились:

1500 Бенвенуто Челлини, итальянский ювелир и скульптор.

1928 Тэдзука Осаму, японский аниматор, создатель нового стиля "больших глаз" в манге и аниме.

1957 Дольф Лундгрен, шведский и американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

1962 Андрей Жолдак, известный украинский театральный режиссер. Лауреат премии ЮНЕСКО (2004), Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2009).

1962  Ирен Роздобудько, украинская писательница.

1967  Николай Мильчев, украинский спортсмен, олимпийский чемпион (2000) в стендовой стрельбе.

1969  Олег Твердохлеб, украинский бегун, рекордсмен Украины в беге на 400 м. с барьерами.

1969 Роберт Майлз, итальянский диджей и композитор, один из родоначальников стиля Dreamhouse.

1971 Унаи Эмери, испанский футболист и тренер баскского происхождения, трижды подряд выиграл Лигу Европы УЕФА.

1973 Мик Томсон, музыкант, гитарист группы "Slipknot".

1981 Диего Лопес, испанский футбольный вратарь.

1982 Евгений Плющенко, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.

Ушли из жизни:

1937 Лесь Курбас, украинский режиссер, актер, теоретик театра, драматург, публицист, переводчик, расстрелян в урочище Сандармох (Карельская АССР, Российская СФСР).

1940 Льюис Хайн, американский фотограф.

1954 Анри Матисс, французский художник.

2006 Поль Мориа, французский композитор, аранжировщик и дирижер.

2007 Александр Дедюшко, российский актер театра и кино.

Именины:

Аза, Александр, Алексей, Аркадий, Владимир, Денис, Захар, Николай, Павел, Пелагея, Яков. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 3 ноября.
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