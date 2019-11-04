Знаменательные события в истории: 4 ноября 2019 года

В этот день, 4 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День железнодорожника Украины.

День работника социальной сферы Украины.

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.

История:

1708 украинский гетман Иван Мазепа объявил о расторжении союза с Петром I и двинулся на соединение с войсками шведского короля Карла XII.

1815 в Берлине во время официального обеда российский император Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III объявляют о помолвке царевича Николая (будущего императора Николая I) и прусской принцессы Шарлотты (после принятия православной веры ставшей Александрой).

1848 принятие Учредительным собранием Франции Конституции Второй Французской Республики, по которой во главе государства ставится президент.

1890 в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога метро.

1922 англичанин Хоуард Картер обнаруживает гробницу фараона Тутанхамона в Египте.

1946 В Париже образована ЮНЕСКО Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.

1950 в Риме принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, также известная под неофициальным названием Европейская конвенция по правам человека.

1952 Королева Великобритании Елизавета II, занявшая трон после смерти своего отца Георга VI, впервые открывает заседание парламента.

1957 катастрофа Ил-14 румынского правительства под Москвой. Погибли 4 человека. Среди выживших будущий румынский диктатор Николае Чаушеску.

1977 ООН категорически запрещает поставки вооружений в Южную Африку.

2008 на президентских выборах в США побеждает Барак Хусейн Обама II.

В этот день родились:

1470 Эдуард V, король Англии с 9 апреля по 25 июня 1483.

1575 Гвидо Рени, итальянский живописец.

1947 Алексей Уланов, советский фигурист, первый партнёр Ирины Родниной.

1956 Игорь Тальков (убит в 1991), советский певец, поэт, автор-исполнитель.

1966 Сергей Трофимов, российский поэт, музыкант, певец.

1967 - Елена Садовничая, украинская спортсменка, двукратная призерка Олимпийских игр по стрельбе из лука.

1969 Мэттью МакКонахи, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер, лауреат премии "Оскар".

1972 Луиш Филипе Мадейра Каэйру Фигу, португальский футболист, звезда мирового футбола.

1996 Кейтлин Гавайек, американская фигуристка выступающая в танцах на льду, континентальная чемпионка (2018 год).

Ушли из жизни:

1248 Саншу II Португальский, Благочестивый, четвертый король Португалии.

1584 Симон Блаженный, православный святой, юродивый.

1764 Чарльз Черчилль, английский поэт и сатирик.

1847 Феликс Мендельсон-Бартольди, немецкий композитор, дирижёр, органист и пианист.

1919 Софья Толстая , супруга Л. Н. Толстого.

1962 Иван Марьяненко, актер театра и кино, театральный педагог, племянник Марка Кропивницкого.

2011 Норман Фостер Рамзей, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1989).

Именины:

Александр, Анна, Владимир, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Федор.