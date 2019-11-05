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Вторник, 05.11.2019
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Знаменательные события в истории: 5 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 5 ноября 2019 года
07:03 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 5 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

Международная неделя науки и мира.

История:

1914 - Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Францией объявила войну Османской империи.

1916 - Королевство Польское провозглашено императорами Германии и Австро-Венгрии.

2009 - Массовое убийство на военной базе Форт-Худ ВС США.

2015 - экологическая катастрофа в Бразилии: при обвале дамбы хвостохранилища погибли 19 человек, большое количество токсичных отходов попали в реку Риу-Доси и вскоре достигли океана.

В этот день родились:

1913 Вивьен Ли, английская актриса, обладательница двух Оскаров.

1934 Кира Муратова, советский и украинский режиссер и сценарист.

1938 Джо Дассен, французский певец, композитор и музыкант американского происхождения.

1952 - Олег Блохин, украинский футболист и тренер.

1959 Брайан Адамс, канадский рок-музыкант, гитарист, автор и исполнитель песен.

1968 Сэм Рокуэлл, американский актёр, лауреат премии "Оскар".

1971 Джонни Гринвуд, британский музыкант, соло-гитарист группы "Radiohead".

1981 Ксения Собчак, российская телеведущая и общественный деятель.

1987 Павел Прилучный, российский актер.

Ушли из жизни:

1807 Ангелика Кауфман, швейцарская художница.

1879 Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.

1931 Конрад Штеели ,швейцарский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион.

1982 Жак Тати, французский актер-комик, кинорежиссер, обладатель "Оскара".

Именины:

Афанасий, Владимир, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Петр. 

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Праздник, История, 5 ноября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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