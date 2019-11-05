Знаменательные события в истории: 5 ноября 2019 года

Праздники:
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.
Международная неделя науки и мира.
История:
1914 - Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Францией объявила войну Османской империи.
1916 - Королевство Польское провозглашено императорами Германии и Австро-Венгрии.
2009 - Массовое убийство на военной базе Форт-Худ ВС США.
2015 - экологическая катастрофа в Бразилии: при обвале дамбы хвостохранилища погибли 19 человек, большое количество токсичных отходов попали в реку Риу-Доси и вскоре достигли океана.
В этот день родились:
1913 Вивьен Ли, английская актриса, обладательница двух Оскаров.
1934 Кира Муратова, советский и украинский режиссер и сценарист.
1938 Джо Дассен, французский певец, композитор и музыкант американского происхождения.
1952 - Олег Блохин, украинский футболист и тренер.
1959 Брайан Адамс, канадский рок-музыкант, гитарист, автор и исполнитель песен.
1968 Сэм Рокуэлл, американский актёр, лауреат премии "Оскар".
1971 Джонни Гринвуд, британский музыкант, соло-гитарист группы "Radiohead".
1981 Ксения Собчак, российская телеведущая и общественный деятель.
1987 Павел Прилучный, российский актер.
Ушли из жизни:
1807 Ангелика Кауфман, швейцарская художница.
1879 Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.
1931 Конрад Штеели ,швейцарский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион.
1982 Жак Тати, французский актер-комик, кинорежиссер, обладатель "Оскара".
Именины:
Афанасий, Владимир, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Петр.