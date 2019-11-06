Знаменательные события в истории: 6 ноября 2019 года

В этот день, 6 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

Празднование в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

История:

1492 Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев - табакокурением.

1860 Авраам Линкольн избран 16-м президентом США от Республиканской партии.

1887 Основан шотландский футбольный клуб "Селтик".

1919 В Лондоне объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна.

1923 В Польше начинается Краковское восстание.

1943 Киев освобожден от немецко-фашистских оккупантов.

1991 В Кувейте потушена последняя нефтяная скважина, подожженная иракскими оккупантами. День стал национальным праздником Кувейта.

1995 Выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

2004 Франция и Кот-д’Ивуар обменялись авиаударами.

2008 Во Владикавказе совершён террористический акт.

2009 Произошла авиакатастрофа Ту-142 над Татарским проливом.

2012 Президент США Барак Обама был переизбран на второй срок.

В этот день родились:

1811 Маркиян Шашкевич, украинский писатель, поэт, культурно-общественный деятель, председатель "Русской троицы".

1814 Адольф Сакс ,бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорн.

1851 Чарльз Доу, американский журналист, один из создателей индекса Доу-Джонса.

1811 Маркиян Шашкевич, украинский писатель, поэт, культурно-общественный деятель, председатель "Русской троицы".

1855 Дмитрий Яворницкий, украинский историк, исследователь казачества, археолог, этнограф, фольклорист, писатель, академик АН УССР (1923).

1955 Мария Шрайвер, американская журналистка и публицист, жена Арнольда Шварценеггера.

1960 Мехмет Оз, американский врач турецкого происхождения, ведущий популярной телепередачи "Шоу доктора Оз".

1965 Марина Хлебникова, советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.

1970 Итан Хоук, американский актер, четырехкратный номинант на премию "Оскар".

1971 Александр Носик, российский актер, телеведущий.

1978 Яна Чурикова, российская телеведущая, журналист.

1987 Анна Иванович, сербская теннисистка

1988 Эмма Стоун, американская актриса.

1988 Кончита Вурст, австрийский певец, победитель Евровидения 2014.

Ушли из жизни:

1822 Клод Луи Бертолле, французский химик.

1893 Петр Чайковский, русский композитор, дирижер, педагог.

1912 Николай Лысенко, композитор, пианист, дирижер, педагог, собиратель фольклора, основатель украинской композиторской школы.

1941 Морис Леблан, французский писатель.

1969 Беренд Буйинга, нидерландский архитектор, известный своими церковными постройками.

1998 Борис Штерн, советский и украинский писатель-фантаст.

2015 Ицхак Навон, 5-й президент государства Израиль.

Именины:

Алексей, Виктория, Георгий, Георгий, Иван, Николай, Петр.