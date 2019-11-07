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Четверг, 07.11.2019
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Приметы и обряды на 7 ноября – что нельзя делать сегодня

Знаменательные события в истории: 7 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 7 ноября 2019 года
06:57 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 7 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане.

День информации и печати Кыргызстана.

День новой эры (обновления) в Тунисе.

История:

1889 - Карийская трагедия.

1891 - американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии.

1917 - в России произошла Октябрьская революция.

1972 - президентские выборы в США. Победу одержал кандидат от Республиканской партии - действующий на тот момент президент Ричард Никсон.

1987 - Жасминовая революция в Тунисе. Бен Али становится президентом.

1990 - слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачева на праздничной демонстрации.

2007 - произошло массовое убийство в Йокела (Финляндия).

2012 - произошло массовое убийство в Медведкове в Москве (Россия).

2012 - произошло землетрясение в Гватемале магнитудой 7,4.

В этот день родились:

1863 Хулиан дель Касаль, кубинский поэт, крупнейший представитель модернизма.

1867 Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, дважды Нобелевский лауреат.

1888 Нестор Махно, украинский военный и политический деятель, известен как батька Махно.

1913 Альбер Камю, французский писатель и журналист, Нобелевский лауреат.

1929 Эрик Кандель, американский психиатр, биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2000).

1936 Николай Винграновский, украинский писатель и кинематографист.

1950  Виталий Садовский, украинский художник.

1961 Сергей Алейников, советский и белорусский футболист, вице-чемпион Европы (1988), обладатель Кубка УЕФА (1990).

1967 Давид Гетта, известный французский диджей.

1978  Рио Гэвин Фердинанд, английский футболист

1981  Татьяна Арно, российская телеведущая.

1987  Галина Пундик, украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка.

1988 Александр Долгополов, украинский теннисист.

1990 Давид Де Хеа Кинтана, испанский футбольный вратарь.

Ушли из жизни:

1901 Ли Хунчжан, китайский сановник.

1962 Элеонора Рузвельт, американский общественный деятель, супруга президента США Франклина Рузвельта.

1980 Стив МакКуин, американский киноактер.

2011 Джо Фрейзер, американский боксёр-профессионал, олимпийский чемпион (1964).

2016 Леонард Коэн, канадский поэт, писатель, певец, автор песен.

2017 Денисенко Тарас, украинский актер, сценарист, режиссер. Сын киноактрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко, брат Александра Денисенко.

Именины:

Афанасий, Валерий.

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Праздник, История, 7 ноября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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