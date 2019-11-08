Знаменательные события в истории: 8 ноября 2019 года

Праздники:
Международный день КВН.
Всемирный день качества.
Всемирный день юзабилити.
История:
1090 - Митрополит Ефрем освятил Св. Михайловский собор в Переяславле.
1623 - Впервые опубликовано собрание сочинений Шекспира.
1793 - Лувр открылся для публики.
1833 - В Нью-Джерси произошла первая в истории катастрофа поезда, два человека погибли.
1917 - Штурмом взят Зимний дворец в Петрограде, II съезд Советов провозглашает победу революции.
1918 - В Прешове закарпатские украинцы создали Русскую народную раду.
1927 - Заложен Днепровскую гидроэлектростанцию мощностью 650 тыс. Лошадиных сил.
1999 - Папа римский Иоанн Павел II впервые в истории папства посетил Грузию.
В этот день родились:
1758 - Мелетий Модест (светское имя - Михаил) Гриневецкий, украинский церковный деятель, историк, источниковед, педагог, краевед и коллекционер.
1802 - Бенджамин Холл, британский инженер и политик, в честь которого назван Биг-Бен.
1847 - Брэм Стокер, ирландский писатель, автор романа "Дракула".
1866 - Евгений Тимченко, украинский языковед.
1868 - Мария Грушевская, украинский общественный деятель, переводчик, педагог, жена Михаила Грушевского.
1878 - Авраам Гребень, украинский лирник.
1883 - Остап Луцкий, украинский общественно-политический деятель, публицист, поэт.
1888 - Дмитрий Ровинский, украинский актер и режиссер, театральный деятель.
1891 - Олесь Предрассветный, украинский писатель i общественный деятель.
1898 - Николай Ледянко, украинский писатель. Автор романа-трилогии "На-гора!", сборников рассказов и новелл "Сестра", "Аврал" и др.
1900 - Маргарет Митчелл, американская писательница, ("Унесенные ветром").
1908 - Михаил Резник, украинский шрифтознавець, книжный график.
1918 - Дмитрий Прилюк, украинский публицист, писатель.
1922 - Кристиан Барнард, южноафриканский хирург, который сделал первую трансплантацию сердца.
1923 - Джек С. Килби, американский физик.
1935 - Ален Делон, французский актер.
1955 - Джеффри Форд, американский писатель.
1974 - Кисимото Масаси, японский мангака, создатель манги "Наруто".
1975 - Тара Рид, американская актриса.
1981 - Джо Коул, английский футболист.
Ушли из жизни:
1226 - Людовик VIII, король Франции (1223-1226).
1932 - Надежда Аллилуева , вторая жена И. В. Сталина.
1953 - Иван Бунин, русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933).
1974 - Вольф Мессинг, артист оригинального жанра, иллюзионист, психиатр и гипнотизер.
1985 - Яков Гнездовский, американский художник украинского происхождения.
1985 - Яков Яковлевич Гниздовский, украинский художник, график, керамист, искусствовед.
1998 - Джон Хант, английский офицер, руководитель экспедиции, в ходе которой Эдмунд Хиллари и Норгей Тенцинг впервые в мире покорили Эверест.
2000 - Юзеф Пиньковский, польский политик, глава правительства ПНР (1980-1981).
2008 - Мечислав Раковский, польский государственный и партийный деятель, глава правительства ПНР (1988-1989).
2016 - Рауль Кутар, французский кинооператор и режиссер.
Именины:
Антон, Афанасий, Дмитрий, Василий, Марк.