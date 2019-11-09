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Знаменательные события в истории: 9 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 9 ноября 2019 года
07:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 9 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

День украинской письменности и языка.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Международный день антиядерных акций.

История:

1799 - Переворот 18 брюмера поставил точку в истории французской революции.

1906 - Теодор Рузвельт становится первым американским президентом, посетившим другую страну.

1906 - Начало аграрной реформы П. А. Столыпина.

1918 - В ходе Ноябрьской революции в Германии император Вильгельм II отрекается от престола.

1938 - В Германии начались массовые погромы против евреев ("Хрустальная ночь").

1961 - Брайан Эпстайн посетил кафе "Кэверн Клаб", где услышал The Beatles.

1989 - Началось разрушение Берлинской стены.

1994 - В Шри-Ланке премьер-министр Чандрика Кумаратунга становится первой женщиной, избранной президентом страны. Ее мать, Сиримаво Бандаранаике, назначена премьер-министром.

1994 - В Дармштадте впервые синтезирован химический элемент дармштадтий с атомным номером 110.

2001 - Соединенные Штаты намерены ужесточить процедуру выдачи виз гражданам арабских и мусульманских государств, в связи с тем, что их представители могут быть связаны с сентябрьскими терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне.

2005 - европейский зонд "Венера-экспресс" стартовал к Венере.

Родились в этот день:

1801 - Гейл Борден, американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока.

1818 - Иван Тургенев, русский писатель.

1841 - Эдуард VII, король Великобритании, вступивший на престол после смерти королевы Виктории.

1872 - Богдан Липкий, украинский поэт, прозаик, литературовед, критик, переводчик, издатель, публицист, общественно-культурный деятель, художник.

1885 - Велимир Хлебников, поэт-футурист российско-украинского происхождения.

1906 - Ярослав Лопатинский, украинский ученый-математик, академик НАН Украины.

1912 - Виктор Ивченко, украинский кинорежиссер.

1914 - Хеди Ламарр, австрийская и американская актриса кино, изобретательница.

1921 - Виктор Чукарин, украинский гимнаст, абсолютный чемпион Олимпийских игр 1952 и 1956 годов, педагог.

1934 - Карл Саган, американский астроном, пионер космической биологии.

1948 - Виктор Матвиенко, футболист "Динамо" (Киев), обладатель Кубка Кубков.

1974 - Алессандро Дель Пьеро, итальянский футболист, чемпион мира (2006).

1984 - Дельта Гудрем, австралийская поп-певица.

Ушли из жизни:

1114 - Нестор Летописец (* 1056), монах Киево-Печерского монастыря, крупнейший русский историк средневековья, автор 1-й редакции "Повести временных лет", житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского.

1677 - Арт ван дер Нер, голландский живописец.

1794 - Григорий Сковорода, выдающийся украинский просветитель-гуманист, философ, поэт, педагог.

1918 - Гийом Аполлинер, французский поэт, художник, критик. Один из основоположников литературного авангарда.

1932 - Надежда Аллилуева, жена Сталина (покончила с собой).

1940 - Невилл Чемберлен, английский политический деятель, премьер-министр Великобритании (1937-1940).

1970 - Шарль де Голль, французский военный и государственный деятель, 18-й президент Франции (1959-1969).

2004 - Айрис Чан, американская писательница, историк, журналист.

Именины:

Андрей, Вилли, Иван, Максим, Марк, Степан, Терентий.

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История, Праздники, 9 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события.
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