Знаменательные события в истории: 10 ноября 2019 года

Праздники:
Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).
Всемирный день науки за мир и развитие.
Всемирный день молодежи.
История:
1885 - В Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла.
1910 - Из своего дома в Ясной Поляне ушел 82-летний Лев Толстой.
1933 - Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
1937 - президент Бразилии Жетулиу Варгас объявляет об отмене конституции 1934 года, что позволяет продлить срок его пребывания в должности на 6 лет.
1951 - Франция, Великобритания, США и Турция оглашают программу безопасности для Ближнего Востока.
1952 - генеральный секретарь ООН Трюгве Ли неожиданно заявляет о своей отставке.
1958 - в Женеве, Швейцария, начинает работу Конференция десяти держав по мерам против внезапного нападения (до 18 декабря).
1959 - Генеральная Ассамблея ООН осуждает апартеид в Южной Африке и расовую дискриминацию в любой части света.
1959 - Объявлено об отмене введенного десять лет назад чрезвычайного положения в Кении.
1993 - в Киеве возле Софийского собора во время столкновения толпы с милицией задерживаются руководители религиозного объединения "Белое братство".
Родились в этот день:
1483 - Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии (ум. 1546).
1623 - Нинон де Ланкло, французская писательница и хозяйка литературного салона, знаменитая куртизанка.
1683 - Георг II, король Великобритании и Ирландии (1727-1760).
1759 - Фридрих Шиллер, немецкий поэт, философ, историк и драматург.
1928 - Эннио Морриконе, итальянский композитор и дирижер.
1963 - Михаил Ефремов, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист России.
1969 - Игорь Сорин, российский поэт, музыкант, артист.
1975 - Тина Канделаки, российская журналистка, телеведущая и общественный деятель. Совладелец компании Апостол.
1977 - Бриттани Мерфи (ум. 2009), американская киноактриса ("Прерванная жизнь", "Драйв", "8 миля", "Молодожены").
2000 - Маккензи Фой, американская модель и актриса.
Ушли из жизни:
1819 - Жига Зойс словенский предприниматель, натуралист и меценат.
1838 - Иван Котляревский, украинский писатель, основоположник современной украинской литературы.
1891 - Артюр Рембо, французский поэт, один из основоположников символизма ("Пьяный корабль", "Сквозь ад", "Озарения").
1893 - Леонид Иванович Глебов, украинский писатель, поэт, издатель.
1937 - Николай Баталов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
1938 - Мустафа Кемаль основатель и первый президент Турецкой республики, политик, военачальник.
1982 - Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1964 года.
1987 - Михаил Иванович Царев, советский актер театра и кино, народный артист СССР (1949).
Именины:
Анна, Георгий, Иван, Кузьма, Макс, Наум, Николай, Павел, Степан, Тимофей.