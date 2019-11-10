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Воскресенье, 10.11.2019
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Знаменательные события в истории: 10 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 10 ноября 2019 года
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 10 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).

Всемирный день науки за мир и развитие.

Всемирный день молодежи.

История:

1885 - В Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла.

1910 - Из своего дома в Ясной Поляне ушел 82-летний Лев Толстой.

1933 - Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1937 - президент Бразилии Жетулиу Варгас объявляет об отмене конституции 1934 года, что позволяет продлить срок его пребывания в должности на 6 лет.

1951 - Франция, Великобритания, США и Турция оглашают программу безопасности для Ближнего Востока.

1952 - генеральный секретарь ООН Трюгве Ли неожиданно заявляет о своей отставке.

1958 - в Женеве, Швейцария, начинает работу Конференция десяти держав по мерам против внезапного нападения (до 18 декабря).

1959 - Генеральная Ассамблея ООН осуждает апартеид в Южной Африке и расовую дискриминацию в любой части света.

1959 - Объявлено об отмене введенного десять лет назад чрезвычайного положения в Кении.

1993 - в Киеве возле Софийского собора во время столкновения толпы с милицией задерживаются руководители религиозного объединения "Белое братство".

Родились в этот день:

1483 - Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии (ум. 1546).

1623 - Нинон де Ланкло, французская писательница и хозяйка литературного салона, знаменитая куртизанка.

1683 - Георг II, король Великобритании и Ирландии (1727-1760).

1759 - Фридрих Шиллер, немецкий поэт, философ, историк и драматург.

1928 - Эннио Морриконе, итальянский композитор и дирижер.

1963 - Михаил Ефремов, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист России.

1969 - Игорь Сорин, российский поэт, музыкант, артист.

1975 - Тина Канделаки, российская журналистка, телеведущая и общественный деятель. Совладелец компании Апостол.

1977 - Бриттани Мерфи (ум. 2009), американская киноактриса ("Прерванная жизнь", "Драйв", "8 миля", "Молодожены").

2000 - Маккензи Фой, американская модель и актриса.

Ушли из жизни:

1819 - Жига Зойс словенский предприниматель, натуралист и меценат.

1838 - Иван Котляревский, украинский писатель, основоположник современной украинской литературы.

1891 - Артюр Рембо, французский поэт, один из основоположников символизма ("Пьяный корабль", "Сквозь ад", "Озарения").

1893 - Леонид Иванович Глебов, украинский писатель, поэт, издатель.

1937 - Николай Баталов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

1938 - Мустафа Кемаль основатель и первый президент Турецкой республики, политик, военачальник.

1982 - Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1964 года.

1987 - Михаил Иванович Царев, советский актер театра и кино, народный артист СССР (1949).

Именины:

Анна, Георгий, Иван, Кузьма, Макс, Наум, Николай, Павел, Степан, Тимофей.

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История, Праздники, 10 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события.
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