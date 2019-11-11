Знаменательные события в истории: 11 ноября 2019 года

Праздники:
Всемирный день шопинга.
Международный день энергосбережения.
День независимости Польши.
Праздник урожая в Туркменистане.
День отцов в Эстонии.
День Лачплесиса в Латвии.
День холостяка в Китае.
История:
1843 - В Дании впервые опубликована сказка Ханса Кристиана Андерсена "Гадкий утенок".
1918 - Заключено Компьенское перемирие - окончилась Первая мировая война.
1830 - провозглашено государство Бельгия.
1936 - в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.
1859 - в свет вышла поэма Тараса Шевченко "Мария".
1872 - в Одессе основан Бессарабско-Таврический банк.
1983 - Появился прототип первого компьютерного вируса.
1987 - Картина Ван Гога "Ирисы" продана за рекордную сумму — 53,9 млн. долларов.
1889 - Вашингтон стал 42-м штатом США.
1994 - американский миллиардер Билл Гейтс на аукционе в Нью-Йорке заплатил $30800000 за рукопись Леонардо да Винчи (рекордная цена для рукописей).
Родились в этот день:
1821 - Федор Достоевский, русский писатель и мыслитель.
1864 - Морис Леблан, французский писатель.
1889 - Остап Вишня, украинский писатель, юморист и сатирик.
1891 - Лиля Брик, муза Владимира Маяковского, старшая сестра французской писательницы Эльзы Триоле.
1919 - Ефим Березин, украинский актер, член дуэта "Тарапунька и Штепсель".
1922 - Курт Воннегут, американский писатель, сатирик.
1958 - Вадим Сикорский, актер и режиссер львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженный деятель искусств Украины.
1962 - Деми Мур, американская актриса.
1974 - Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер, лауреат премии "Оскар".
Ушли из жизни:
1751 - Жюльен Офре де Ламетри, французский философ и медик.
1884 - Альфред Брем, немецкий ученый-зоолог и путешественник.
1973 - Арттури Виртанен, финский биохимик, Нобелевский лауреат.
2012 - Илья Олейников, советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России.
Именины:
Алексей, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Иван, Кирилл, Кузьма, Наум, Филипп.