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Понедельник, 11.11.2019
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Знаменательные события в истории: 11 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 11 ноября 2019 года
07:05 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 11 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день шопинга.

Международный день энергосбережения.

День независимости Польши.

Праздник урожая в Туркменистане.

День отцов в Эстонии.

День Лачплесиса в Латвии.

День холостяка в Китае.

История:

1843 - В Дании впервые опубликована сказка Ханса Кристиана Андерсена "Гадкий утенок".

1918 - Заключено Компьенское перемирие - окончилась Первая мировая война.

1830 - провозглашено государство Бельгия.

1936 - в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.

1859 - в свет вышла поэма Тараса Шевченко "Мария".

1872 - в Одессе основан Бессарабско-Таврический банк.

1983 - Появился прототип первого компьютерного вируса.

1987 - Картина Ван Гога "Ирисы" продана за рекордную сумму — 53,9 млн. долларов.

1889 - Вашингтон стал 42-м штатом США.

1994 - американский миллиардер Билл Гейтс на аукционе в Нью-Йорке заплатил $30800000 за рукопись Леонардо да Винчи (рекордная цена для рукописей).

Родились в этот день:

1821 - Федор Достоевский, русский писатель и мыслитель.

1864 - Морис Леблан, французский писатель.

1889 - Остап Вишня, украинский писатель, юморист и сатирик.

1891 - Лиля Брик, муза Владимира Маяковского, старшая сестра французской писательницы Эльзы Триоле.

1919 - Ефим Березин, украинский актер, член дуэта "Тарапунька и Штепсель".

1922 - Курт Воннегут, американский писатель, сатирик.

1958 - Вадим Сикорский, актер и режиссер львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженный деятель искусств Украины.

1962 - Деми Мур, американская актриса.

1974 - Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер, лауреат премии "Оскар".

Ушли из жизни:

1751 - Жюльен Офре де Ламетри, французский философ и медик.

1884 - Альфред Брем, немецкий ученый-зоолог и путешественник.

1973 - Арттури Виртанен, финский биохимик, Нобелевский лауреат.

2012 - Илья Олейников, советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России.

Именины:

Алексей, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Иван, Кирилл, Кузьма, Наум, Филипп.

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Все по теме:

История, Праздники, 11 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события.
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