Знаменательные события в истории: 12 ноября 2019 года

Праздники:
Всемирный день борьбы с пневмонией.
День Конституции Азербайджанской Республики.
История:
1717 - Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им "вечный двигатель".
1860 - Образована Секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов.
1871 - в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марк Кропивницкий, украинский актер и режиссер, в составе труппы народного русского театра графов Марковых и Чернышева.
1915 - Великобритания проводит аннексию островов Гильберт и Эллис (современные острова Тувалу и Кирибати), превращая протекторат в колонию.
1918 - Император Австро-Венгрии Карл I Габсбург отрекся от престола. Провозглашена Республика Германская Австрия.
1933 - Первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.
1971 - Винница, Украина, СССР. При попытке уйти на новый круг разбивается самолет "Аэрофлота" Ан-24. Все 47 человек на борту погибают.
1990 - Официальная коронация императора Японии Акихито.
1999 - Извержение вулкана Тунгурахуа (Эквадор).
Родились в этот день:
1840 - Огюст Роден, французский скульптор.
1866 - Сунь Ятсен, китайский революционер-демократ.
1929 - Грейс Келли, американская актриса, княгиня Монако.
1935 - Людмила Гурченко, советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.
1982 - Энн Хэтэуэй, американская киноактриса. Обладательница премии "Оскар".
1994 — Гийом Сизерон, французский фигурист, выступающий в танцах на льду; чемпион мира и Европы.
Ушли из жизни:
1680 - Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.
1865 - Элизабет Гаскелл, английская писательница.
1916 - Персиваль Ловелл, американский бизнесмен, востоковед, дипломат, астроном и математик.
1993 - Анна Стэн, американская актриса украинского происхождения.
1994 - Вильма Рудольф, американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.
Именины:
Анастасия, Герман, Зиновий, Иосиф, Макар, Марк, Семен, Юлиан.