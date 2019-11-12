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Вторник, 12.11.2019
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Знаменательные события в истории: 12 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 12 ноября 2019 года
07:10 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 12 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день борьбы с пневмонией.

День Конституции Азербайджанской Республики.

История:

1717 - Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им "вечный двигатель".

1860 - Образована Секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов.

1871 - в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марк Кропивницкий, украинский актер и режиссер, в составе труппы народного русского театра графов Марковых и Чернышева.

1915 - Великобритания проводит аннексию островов Гильберт и Эллис (современные острова Тувалу и Кирибати), превращая протекторат в колонию.

1918 - Император Австро-Венгрии Карл I Габсбург отрекся от престола. Провозглашена Республика Германская Австрия.

1933 - Первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.

1971 - Винница, Украина, СССР. При попытке уйти на новый круг разбивается самолет "Аэрофлота" Ан-24. Все 47 человек на борту погибают.

1990 - Официальная коронация императора Японии Акихито.

1999 - Извержение вулкана Тунгурахуа (Эквадор).

Родились в этот день:

1840 - Огюст Роден, французский скульптор.

1866 - Сунь Ятсен, китайский революционер-демократ.

1929 - Грейс Келли, американская актриса, княгиня Монако.

1935 - Людмила Гурченко, советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.

1982 - Энн Хэтэуэй, американская киноактриса. Обладательница премии "Оскар".

1994 — Гийом Сизерон, французский фигурист, выступающий в танцах на льду; чемпион мира и Европы.

Ушли из жизни:

1680 - Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.

1865 - Элизабет Гаскелл, английская писательница.

1916 - Персиваль Ловелл, американский бизнесмен, востоковед, дипломат, астроном и математик.

1993 - Анна Стэн, американская актриса украинского происхождения.

1994 - Вильма Рудольф, американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.

Именины:

Анастасия, Герман, Зиновий, Иосиф, Макар, Марк, Семен, Юлиан.

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Все по теме:

История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события, 12 ноября.
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