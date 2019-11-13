Знаменательные события в истории: 13 ноября 2019 года

В этот день, 13 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день доброты.

Международный день слепых.

История:

1872 - Вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Толстого.

1918 - Правительство гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстания.

1918 - Началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР - высший орган государственной власти.

1918 - Во Львове Украинский национальный совет принял временный основной закон, провозглашена Западноукраинская Народная Республика.

1979 - Рональд Рейган, бывший губернатор Калифорнии, объявляет о своем решении начать борьбу за право стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

1985 - Извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис (Nevado del Ruiz), бездействовавшего с 1845 уничтожает свыше 20,000 людей.

1994 - Швеция вступает в Европейский союз через референдум.

1997 - состоялся первый в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины).

2015 - Террористические акты в Париже 13 ноября 2015 года

2015 - Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Россию - остановила участие Всероссийской федерации легкой атлетики во всех международных соревнованиях на неопределенное время из-за систематического злоупотребления допингом.

Родились в этот день:

1718 - Джон Монтегю, английский дипломат, который придумал "сэндвич" ("сандвич").

1745 - Валентин Гаюи, французский педагог, автор алфавита для незрячих.

1782 - Эсайас Тегнер, шведский поэт.

1955 - Вупи Голдберг, американская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, сценарист.

1967 - Дмитрий Шевченко, советский и российский фехтовальщик, олимпийский чемпион (1996), двукратный чемпион мира.

1972 - Такуя Кимура, японский актер, участник группы SMAP.

1976 - Альбина Ахатова, российская биатлонистка.

1977 - Ольга Орлова, российская певица, актриса, соавтор песен, телеведущая.

1979 - Рон Артест, американский баскетболист.

Ушли из жизни:

1779 - Томас Чиппендейл, английский мастер мебельного искусства.

1903 - Камиль Писсарро, французский художник-импрессионист.

1923 - Иван Липа, украинский общественно-политический деятель, писатель, врач. Отец Юрия Липы. Один из основателей Братства Тарасовке.

1984 - Сергей Ивченко, украинский советский учёный-ботаник, писатель.

1994 - Мотоо Кимура, японский популяционный генетик.

1997 - Мария Миронова, актриса театра, кино и эстрады, народная артистка СССР, мать Андрея Миронова.

2002 - Хуан Альберто Скьяффино, уругвайский футболист, чемпион мира (1950).

2010 - Луис Гарсия Берланга, испанский кинорежиссер и сценарист.

2010 - Аллан Рекс Сэндидж, американский астроном, первым открывший квазар.

Именины:

Алексей, Артемий, Герман, Иван, Кузьма, Леонид, Петр, Роман, Сергей, Федор, Яков.