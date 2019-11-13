Скачать
Среда, 13.11.2019
Итоги дня 12 ноября: Вятрович в Раде, заседание ТКГ и новый "кнопкодав"
Итоги дня 12 ноября: Вятрович в Раде, заседание ТКГ и новый "кнопкодав"
Байден заявил о решении участвовать в президентских выборах 2020 года
Байден заявил о решении участвовать в президентских выборах 2020 года
Экс-звезда Барселоны приобрел именитый футбольный клуб
Экс-звезда Барселоны приобрел именитый футбольный клуб
ТОП-5 заброшенных курортов, которые когда то привлекали своей роскошью (Фото)
ТОП-5 заброшенных курортов, которые когда то привлекали своей роскошью (Фото)

Знаменательные события в истории: 13 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 13 ноября 2019 года
07:10 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 13 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день доброты.

Международный день слепых.

История:

1872 - Вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Толстого.

1918 - Правительство гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстания.

1918 - Началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР - высший орган государственной власти.

1918 - Во Львове Украинский национальный совет принял временный основной закон, провозглашена Западноукраинская Народная Республика.

1979 - Рональд Рейган, бывший губернатор Калифорнии, объявляет о своем решении начать борьбу за право стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

1985 - Извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис (Nevado del Ruiz), бездействовавшего с 1845 уничтожает свыше 20,000 людей.

1994 - Швеция вступает в Европейский союз через референдум.

1997 - состоялся первый в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины).

2015 - Террористические акты в Париже 13 ноября 2015 года

2015 - Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Россию - остановила участие Всероссийской федерации легкой атлетики во всех международных соревнованиях на неопределенное время из-за систематического злоупотребления допингом.

Родились в этот день:

1718 - Джон Монтегю, английский дипломат, который придумал "сэндвич" ("сандвич").

1745 - Валентин Гаюи, французский педагог, автор алфавита для незрячих.

1782 - Эсайас Тегнер, шведский поэт.

1955 - Вупи Голдберг, американская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, сценарист.

1967 - Дмитрий Шевченко, советский и российский фехтовальщик, олимпийский чемпион (1996), двукратный чемпион мира.

1972 - Такуя Кимура, японский актер, участник группы SMAP.

1976 - Альбина Ахатова, российская биатлонистка.

1977 - Ольга Орлова, российская певица, актриса, соавтор песен, телеведущая.

1979 - Рон Артест, американский баскетболист.

Ушли из жизни:

1779 - Томас Чиппендейл, английский мастер мебельного искусства.

1903 - Камиль Писсарро, французский художник-импрессионист.

1923 - Иван Липа, украинский общественно-политический деятель, писатель, врач. Отец Юрия Липы. Один из основателей Братства Тарасовке.

1984 - Сергей Ивченко, украинский советский учёный-ботаник, писатель.

1994 - Мотоо Кимура, японский популяционный генетик.

1997 - Мария Миронова, актриса театра, кино и эстрады, народная артистка СССР, мать Андрея Миронова.

2002 - Хуан Альберто Скьяффино, уругвайский футболист, чемпион мира (1950).

2010 - Луис Гарсия Берланга, испанский кинорежиссер и сценарист.

2010 - Аллан Рекс Сэндидж, американский астроном, первым открывший квазар.

Именины:

Алексей, Артемий, Герман, Иван, Кузьма, Леонид, Петр, Роман, Сергей, Федор, Яков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Праздники, 13 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
03 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
04 Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"
05 "Пусть перемены будут украинскими!": Вятрович объяснил зачем идет в Раду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день
13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь