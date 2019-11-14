Знаменательные события в истории: 14 ноября 2019 года

Праздники:
Международный день логопеда.
Всемирный день борьбы с диабетом.
День географических информационных систем (День ГИС).
История:
1888 - В Париже был торжественно открыт Институт Пастера.
1889 - Журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жюля Верна.
1918 - по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского была основана Украинская Академия наук и определенный ее официальный статус. Первым президентом избран академик Владимир Вернадский.
1963 - в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.
1999 - на должность Президента Украины во второй раз избран Л. Д. Кучма, занимавший этот пост с 19.07.1994 по 23.01.2005.
Родились в этот день:
1765 - Роберт Фултон, американский изобретатель, создатель первого парохода.
1840 - Клод Моне, французский художник, один из основателей импрессионизма.
1889 - Джавахарлал Неру, индийский государственный и политический деятель, первый премьер-министр Индии.
1907 - Уильям Стейг, американский художник, детский писатель.
1954 - Кондолиза Райс, американский государственный деятель, 66-й Госсекретарь США (2005-2009).
1979 - Ольга Куриленко, французская актриса и модель украинского происхождения.
1984 - Мария Кожевникова, российская актриса театра и кино, общественный деятель.
Ушли из жизни:
1716 - Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.
1942 - Сидни Фокс, американская актриса.
1991 - Тони Ричардсон, английский кинорежиссер, сценарист, лауреат "Оскара".
2017 - Виталий Шаповалов, актер театра и кино, народный артист РСФСР.
Именины:
Адриан, Давид, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Ульяна, Яков.