Знаменательные события в истории: 14 ноября 2019 года

В этот день, 14 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день логопеда.

Всемирный день борьбы с диабетом.

День географических информационных систем (День ГИС).

История:

1888 - В Париже был торжественно открыт Институт Пастера.

1889 - Журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жюля Верна.

1918 - по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского была основана Украинская Академия наук и определенный ее официальный статус. Первым президентом избран академик Владимир Вернадский.

1963 - в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.

1999 - на должность Президента Украины во второй раз избран Л. Д. Кучма, занимавший этот пост с 19.07.1994 по 23.01.2005.

Родились в этот день:

1765 - Роберт Фултон, американский изобретатель, создатель первого парохода.

1840 - Клод Моне, французский художник, один из основателей импрессионизма.

1889 - Джавахарлал Неру, индийский государственный и политический деятель, первый премьер-министр Индии.

1907 - Уильям Стейг, американский художник, детский писатель.

1954 - Кондолиза Райс, американский государственный деятель, 66-й Госсекретарь США (2005-2009).

1979 - Ольга Куриленко, французская актриса и модель украинского происхождения.

1984 - Мария Кожевникова, российская актриса театра и кино, общественный деятель.

Ушли из жизни:

1716 - Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.

1942 - Сидни Фокс, американская актриса.

1991 - Тони Ричардсон, английский кинорежиссер, сценарист, лауреат "Оскара".

2017 - Виталий Шаповалов, актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Именины:

Адриан, Давид, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Ульяна, Яков.