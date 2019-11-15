Знаменательные события в истории: 15 ноября 2019 года

Праздники:
День вторичной переработки.
Всемирный день философии.
Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской.
День национальной валюты в Казахстане.
День королевской династии в Бельгии.
День провозглашения Республики Бразилия.
Праздник детей в Японии.
День провозглашения Республики Бразилия.
История:
1889 - В Бразилии в результате военного переворота свергнут императора Педру II. Страну объявлена республикой.
1923 - В Веймарской республике введена в обращение "рентная марка".
1934 - В СССР состоялась первая звуковая телепередача.
1971 - Фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор - модель 4004.
1982 - на Красной площади в Москве прошли похороны Леонида Брежнева.
2004 - на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины состоялись первые открытые дебаты кандидатов на пост Президента Украины - В. Ющенко и В. Януковича.
Родились в этот день:
1741 - Иоганн Каспар Лафатер, швейцарский писатель, богослов и поэт.
1793 - Мишель Шаль, французский геометр и историк математики.
1862 - Герхард Гауптман, немецкий драматург, Нобелевский лауреат.
1874 - Август Крог, датский физиолог, профессор, Нобелевский лауреат.
1910 - Михаил Якушин, советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.
1954 - Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005).
1965 - Бессмертный Роман, украинский политик, дипломат, заместитель главы Секретариата президента Украины Ющенко.
1966 - Стус Дмитрий Васильевич, педагог, член Ассоциации украинских писателей. Почетный председатель Международной журналистской премии им. В. Стуса.
1974 - Чед Крюгер, вокалист и гитарист рок-группы "Nickelback".
1976 - Виржини Ледуайен, французская актриса.
1983 - Джон Хейтинга, нидерландский футболист.
1991 - Шейлин Вудли, американская актриса и модель.
Ушли из жизни:
1630 - Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.
1916 - Генрик Сенкевич, польский писатель, Нобелевский лауреат.
1917 - Эмиль Дюркгейм, французский социолог, один из создателей социологии как самостоятельной науки.
1976 - Жан Габен, французский актер театра и кино.
2011 - Лев Борисов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Именины:
Доминика, Константин.