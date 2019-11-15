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Пятница, 15.11.2019
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Знаменательные события в истории: 15 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 15 ноября 2019 года
07:09 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 15 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День вторичной переработки.

Всемирный день философии.

Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской.

День национальной валюты в Казахстане.

День королевской династии в Бельгии.

День провозглашения Республики Бразилия.

Праздник детей в Японии.

День провозглашения Республики Бразилия.

История:

1889 - В Бразилии в результате военного переворота свергнут императора Педру II. Страну объявлена республикой.

1923 - В Веймарской республике введена в обращение "рентная марка".

1934 - В СССР состоялась первая звуковая телепередача.

1971 - Фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор - модель 4004.

1982 - на Красной площади в Москве прошли похороны Леонида Брежнева.

2004 - на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины состоялись первые открытые дебаты кандидатов на пост Президента Украины - В. Ющенко и В. Януковича.

Родились в этот день:

1741 - Иоганн Каспар Лафатер, швейцарский писатель, богослов и поэт.

1793 - Мишель Шаль, французский геометр и историк математики.

1862 - Герхард Гауптман, немецкий драматург, Нобелевский лауреат.

1874 - Август Крог, датский физиолог, профессор, Нобелевский лауреат.

1910 - Михаил Якушин, советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.

1954 - Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005).

1965 - Бессмертный Роман, украинский политик, дипломат, заместитель главы Секретариата президента Украины Ющенко.

1966 - Стус Дмитрий Васильевич, педагог, член Ассоциации украинских писателей. Почетный председатель Международной журналистской премии им. В. Стуса.

1974 - Чед Крюгер, вокалист и гитарист рок-группы "Nickelback".

1976 - Виржини Ледуайен, французская актриса.

1983 - Джон Хейтинга, нидерландский футболист.

1991 - Шейлин Вудли, американская актриса и модель.

Ушли из жизни:

1630 - Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.

1916 - Генрик Сенкевич, польский писатель, Нобелевский лауреат.

1917 - Эмиль Дюркгейм, французский социолог, один из создателей социологии как самостоятельной науки.

1976 - Жан Габен, французский актер театра и кино.

2011 - Лев Борисов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

Именины:

Доминика, Константин.

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события, 15 ноября.
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