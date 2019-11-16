Знаменательные события в истории: 16 ноября 2019 года

Праздники:
Международный день терпимости.
Международный день борьбы с анорексией (с 2005 года).
День работников радио, телевидения и связи Украины.
История:
1848 - В Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен.
1918 - Венгрия добилась независимости от Австро-Венгерской империи и была провозглашена республикой.
1945 - Объявлено об открытии тяжёлых элементов америция (атомный номер 95) и кюрия (96).
1945 - Образована ЮНЕСКО.
1941 - Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны.
1959 - катастрофа Ан-10 во Львове, погибли 40 человек.
2002 - Президент Кучма подписал указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направил в Верховную Раду представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича.
2008 - из Космического центра имени Кеннеди к МКС осуществлен пуск шаттла "Атлантис" по программе STS-129.
2010 - помолвка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Родились в этот день:
1958 - Александр Малинин, советский и российский эстрадный певец, Народный артист России и Украины.
1964 - Дайана Кролл, канадская джазовая певица и пианистка.
1977 - Оксана Баюл, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка (1994).
1977 - Мэгги Джилленхол, американская киноактриса, лауреат премии "Золотой глобус".
Ушли из жизни:
1842 - Каразин Василий, украинский просветитель, метеоролог, агроном, основатель Харьковского университета.
1899 - Винцас Кудирка, литовский композитор, прозаик, критик, переводчик, поэт.
1952 - Крушельницкая Соломия, украинская оперная певица, педагог.
1960 - Кларк Гейбл, американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов.
1971 - Эди Седжвик, американская актриса, фотомодель.
2005 - Дональд Уотсон (р. 1910), основатель "Веганского общества" и автор термина веган.
2016 - Джей Форрестер (р. 1918), американский инженер, создатель первых компьютеров.
Именины:
Анна, Богдан, Василий, Вероника, Владимир, Евдокия, Иван, Илья.