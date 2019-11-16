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Суббота, 16.11.2019
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Знаменательные события в истории: 16 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 16 ноября 2019 года
07:16 Сегодня Телеграф

В этот день, 16 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день терпимости.

Международный день борьбы с анорексией (с 2005 года).

День работников радио, телевидения и связи Украины.

История:

1848 - В Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен.

1918 - Венгрия добилась независимости от Австро-Венгерской империи и была провозглашена республикой.

1945 - Объявлено об открытии тяжёлых элементов америция (атомный номер 95) и кюрия (96).

1945 - Образована ЮНЕСКО.

1941 - Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны.

1959 - катастрофа Ан-10 во Львове, погибли 40 человек.

2002 - Президент Кучма подписал указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направил в Верховную Раду представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича.

2008 - из Космического центра имени Кеннеди к МКС осуществлен пуск шаттла "Атлантис" по программе STS-129.

2010 - помолвка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Родились в этот день:

1958 - Александр Малинин, советский и российский эстрадный певец, Народный артист России и Украины.

1964 - Дайана Кролл, канадская джазовая певица и пианистка.

1977 - Оксана Баюл, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка (1994).

1977 - Мэгги Джилленхол, американская киноактриса, лауреат премии "Золотой глобус".

Ушли из жизни:

1842 - Каразин Василий, украинский просветитель, метеоролог, агроном, основатель Харьковского университета.

1899 - Винцас Кудирка, литовский композитор, прозаик, критик, переводчик, поэт.

1952 - Крушельницкая Соломия, украинская оперная певица, педагог.

1960 - Кларк Гейбл, американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов.

1971 - Эди Седжвик, американская актриса, фотомодель.

2005 - Дональд Уотсон (р. 1910), основатель "Веганского общества" и автор термина веган.

2016 - Джей Форрестер (р. 1918), американский инженер, создатель первых компьютеров.

Именины:

Анна, Богдан, Василий, Вероника, Владимир, Евдокия, Иван, Илья.

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Все по теме:

История, Праздники, 16 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события.
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