Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
Итоги дня 16 ноября: "похищение" главы "Укрэксимбанка" и возвращение захваченных судов
Итоги дня 16 ноября: "похищение" главы "Укрэксимбанка" и возвращение захваченных судов
Взрыв в общежитии Киева: стали известны детали (Видео)
Взрыв в общежитии Киева: стали известны детали (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
17 ноября - приметы и обряды в день Еремы
17 ноября - приметы и обряды в день Еремы

Знаменательные события в истории: 17 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 17 ноября 2019 года
07:09 Сегодня Телеграф

В этот день, 17 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день студентов (с 1941).

Международный день недоношенных детей (с 2009).

День работников сельского хозяйства.

Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

День национального возрождения Азербайджана (с 1992).

День борьбы за свободу и демократию в Чехии и Словакии (с 2000).

История:

1558 - После смерти королевы-католички Марии Тюдор на английский престол восходит её сестра протестантка Елизавета I, дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн. Папа Римский и католические монархи Европы объявят Елизавету узурпаторшей, поскольку брак её отца и матери не был признан Римом.

1800 - Вашингтон стал столицей США.

1948 - В Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер "Аврора".

2000 - "Украина никогда не будет ядерным государством", - заявил президент Украины Леонид Кучма на встрече со студентами Института международных отношений КНУ.

2013 - Катастрофа Boeing 737 в Казани.

Родились в этот день:

1503 - Аньоло Бронзино, итальянский художник, представитель маньеризма.

1790 - Август Мебиус, немецкий математик и астроном.

1906 - Соитиро Хонда, японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании "Honda".

1930 - Боб Матиас, американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, политик.

1935 - Тони Зайлер, австрийский горнолыжник, трехкратный олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира.

1942 - Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии "Оскар".

1944 - Дэнни Де Вито, американский актер, режиссер, продюсер.

1965 - Руслана Писанко (Писанка), актриса и телеведущая.

1966 - Софи Марсо, французская киноактриса и режиссер.

1978 - Рэйчел МакАдамс, канадская актриса.

1983 - Кристофер Паолини, американский писатель, автор фэнтезийной тетралогии "Наследие".

1987 - Кэт Дэлуна, американская поп- и R&B-певица.

1989 - Роман Зозуля, украинский футболист, нападающий сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр).

Ушли из жизни:

1558 - Мария I Тюдор, английская королева (1553-1558), которая возобновила католицизм, жестоко преследуя сторонников Реформации, за что получила прозвище Кровавая Мэри (*1516).

1796 - Екатерина II (София Фредерика Августа Ангальт-Цербст-Дорнбургська), российская императрица (с 1762).

1858 - Роберт Оуэн, английский промышленник, социалист-утопист.

1917 - Огюст Роден, французский скульптор.

1929 - Герман Холлерит, американский инженер и изобретатель, один из создателей IBM.

1990 - Роберт Хофштадтер, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1961).

2000 - Луи Неель, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1970).

2013 - Дорис Лессинг, английская писательница-фантаст, лауреат Нобелевской премии (2007).

2018 - Евгений Осин (р. 1964), российский певец, музыкант, автор песен.

Именины:

Александр, Иван, Илья, Степан, Порфирий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Праздники, 17 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
02 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
03 Сенцов об оккупированном Крыме: Люди там боятся всех этих движений в сторону Украины
04 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
05 Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости: на Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
На Донетчине нашли схрон оружия (Фото)
На Донетчине нашли схрон оружия (Фото)
День студента 2019: как отмечают в Украине, история и традиции праздника
День студента 17 ноября: как отмечают в Украине и за рубежом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь