Знаменательные события в истории: 17 ноября 2019 года

В этот день, 17 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день студентов (с 1941).

Международный день недоношенных детей (с 2009).

День работников сельского хозяйства.

Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

День национального возрождения Азербайджана (с 1992).

День борьбы за свободу и демократию в Чехии и Словакии (с 2000).

История:

1558 - После смерти королевы-католички Марии Тюдор на английский престол восходит её сестра протестантка Елизавета I, дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн. Папа Римский и католические монархи Европы объявят Елизавету узурпаторшей, поскольку брак её отца и матери не был признан Римом.

1800 - Вашингтон стал столицей США.

1948 - В Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер "Аврора".

2000 - "Украина никогда не будет ядерным государством", - заявил президент Украины Леонид Кучма на встрече со студентами Института международных отношений КНУ.

2013 - Катастрофа Boeing 737 в Казани.

Родились в этот день:

1503 - Аньоло Бронзино, итальянский художник, представитель маньеризма.

1790 - Август Мебиус, немецкий математик и астроном.

1906 - Соитиро Хонда, японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании "Honda".

1930 - Боб Матиас, американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, политик.

1935 - Тони Зайлер, австрийский горнолыжник, трехкратный олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира.

1942 - Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии "Оскар".

1944 - Дэнни Де Вито, американский актер, режиссер, продюсер.

1965 - Руслана Писанко (Писанка), актриса и телеведущая.

1966 - Софи Марсо, французская киноактриса и режиссер.

1978 - Рэйчел МакАдамс, канадская актриса.

1983 - Кристофер Паолини, американский писатель, автор фэнтезийной тетралогии "Наследие".

1987 - Кэт Дэлуна, американская поп- и R&B-певица.

1989 - Роман Зозуля, украинский футболист, нападающий сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр).

Ушли из жизни:

1558 - Мария I Тюдор, английская королева (1553-1558), которая возобновила католицизм, жестоко преследуя сторонников Реформации, за что получила прозвище Кровавая Мэри (*1516).

1796 - Екатерина II (София Фредерика Августа Ангальт-Цербст-Дорнбургська), российская императрица (с 1762).

1858 - Роберт Оуэн, английский промышленник, социалист-утопист.

1917 - Огюст Роден, французский скульптор.

1929 - Герман Холлерит, американский инженер и изобретатель, один из создателей IBM.

1990 - Роберт Хофштадтер, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1961).

2000 - Луи Неель, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1970).

2013 - Дорис Лессинг, английская писательница-фантаст, лауреат Нобелевской премии (2007).

2018 - Евгений Осин (р. 1964), российский певец, музыкант, автор песен.

Именины:

Александр, Иван, Илья, Степан, Порфирий.