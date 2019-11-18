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Понедельник, 18.11.2019
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Знаменательные события в истории: 18 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 18 ноября 2019 года
07:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 18 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День рождения Деда Мороза.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

День независимости Латвии.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Беларуси.

День работников сельского хозяйства в Республике Казахстан.

День работников сельского хозяйства Украины.

История:

1842 - Издан указ о построении первого постоянного моста через Неву – Благовещенского.

1870 - Первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж.

1918 - Латвия объявила о своей независимости.

1928 - В Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма "Пароходик Вилли" («Steamboat Willie») с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.

1993 - Парламент Украины ратифицировал договор СНВ-1.

1995 - Ватикан подтвердил запрет на передачу духовных должностей лицам женского пола.

2007 - в результате взрыва метана на арендном предприятии "Шахта им. Засядько" (Донецк) погибли 100 горняков (еще один впоследствии скончался в больнице).

Родились в этот день:

1786 - Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы.

1787 - Луи Дагер, французский художник, один из создателей фотографии.

1901 - Джордж Гэллап, американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения.

1927 - Эльдар Рязанов (ум. 2015), кинорежиссер, актер, драматург и сценарист, народный артист СССР.

1944 - Вольфганг Йооп, немецкий модельер, основатель марки "JOOP!".

1962 - Кирк Хэмметт, гитарист группы "Metallica".

1969 - Олег Яковлев (ум. 2017), российский певец, бывший солист группы Иванушки International.

Ушли из жизни:

1827 - Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник, автор "Маленького Мука".

1886 - Честер Алан Артур, 21-й президент США (1881-1885), государственный и политический деятель.

1922 - Марсель Пруст, французский писатель.

1952 - Поль Элюар, французский поэт.

1962 - Нильс Бор, датский ученый, физик, Нобелевский лауреат.

1976 - Ман Рэй, французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер.

2017 - Малькольм Янг, рок-музыкант, известен как основатель и ритм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

Именины:

Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей, Тихон.

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Все по теме:

История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события, 18 ноября.
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