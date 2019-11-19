Знаменательные события в истории: 19 ноября 2019 года

В этот день, 19 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный мужской день.

Всемирный день туалета.

День ракетных войск и артиллерии в Беларуси.

День работников гидрометеорологической службы Украины.

История:

1190 - Основан Тевтонский орден.

1949 - Коронован князь Монако Ренье III.

1965 - Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе СССР резолюции о нераспространении ядерного оружия.

1969 - Американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществляет посадку на Луну.

1977 - Начался первый в истории визит арабского лидера - президента Египта Анвара Садата - в Израиль.

1980 — Сеул, Южная Корея. При посадке в условиях тумана разбивается самолет Boeing B-747-2B5B компании Korean Air Lines. Из 212 человек на борту погибают 14.

1985 - Встреча Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Женеве (Швейцария).

1989 - С кладбища концлагеря возле с. Кучино Пермской области, Россия, на Байковом кладбище г. Киева перезахоронены останки членов Украинской Хельсинкской группы: Василия Стуса, Юрия Литвина, Олексы Тихого.

1997 - Началась экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля многоразового использования "Колумбия", в которой вместе с космонавтами из США и Японии участвовал первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

2003 - Парламентские фракции "оппозиционной четверки" - Компартии, Соцпартии, блока Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина" подписали декларацию о совместных действиях. В документе подчеркивается необходимость проведения следующих парламентских выборов исключительно на пропорциональной основе, а также необходимость осуществления политической реформы.

2004 - в "Доме с химерами" архитектора Владислава Городецкого, на улице Банковой в Киеве, торжественно открыли музейно-культурный центр "Шедевры искусства Украины".

2009 — Теракт в Пешаваре (Пакистан). В результате взрыва у здания суда погибло 18 и ранено 44 человека.

2012 - в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Родились в этот день:

1711 - Михаил Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ.

1831 - Джеймс Абрам Гарфилд, 20-й президент США (с 4 марта по 19 сентября 1881 года).

1917 - Индира Ганди, индийский политический и государственный деятел.

1942 - Кельвин Кляйн, американский модельер, основатель компании Calvin Klein Inc.

1961 - Мэг Райан, американская актриса, продюсер.

1962 - Джоди Фостер, американская актриса.

1988 - Патрик Кейн, американский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

1999 - Евгения Медведева, российская фигуристка, чемпионка мира (2016).

Ушли из жизни:

1665 - Никола Пуссен, французский живописец.

1698 - Петр Дорошенко, гетман Украины (1665-1676)

1828 - Франц Шуберт, австрийский композитор.

1883 - Карл Сименс, британский металлург и изобретатель.

1987 - Ли Бьонг Чхуль, корейский бизнесмен, основатель корпорации Samsung.

1988 - Кристина Онассис, греческий судовладелец, дочь Аристотеля Онассиса.

1993 - Леонид Гайдай, советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, Народный артист СССР.

2013 - Фредерик Сенгер, английский биохимик, дважды лауреат Нобелевской премии (1958, 1980).

Именины:

Арсений, Виктор, Гавриил, Герман, Никита, Николай, Нина, Серафима, Александра, Анатолий, Василий, Клавдия, Константин, Павел.