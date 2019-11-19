Скачать
Вторник, 19.11.2019
Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей
Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей
Витренко: На нормандском саммите газовые вопросы обсуждать не будут
Витренко: На нормандском саммите газовые вопросы обсуждать не будут
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
Названа диета, омолаживающая клетки мозга
Названа диета, омолаживающая клетки мозга

Знаменательные события в истории: 19 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 19 ноября 2019 года
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 19 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный мужской день.

Всемирный день туалета.

День ракетных войск и артиллерии в Беларуси.

День работников гидрометеорологической службы Украины.

История:

1190 - Основан Тевтонский орден.

1949 - Коронован князь Монако Ренье III.

1965 - Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе СССР резолюции о нераспространении ядерного оружия.

1969 - Американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществляет посадку на Луну.

1977 - Начался первый в истории визит арабского лидера - президента Египта Анвара Садата - в Израиль.

1980 — Сеул, Южная Корея. При посадке в условиях тумана разбивается самолет Boeing B-747-2B5B компании Korean Air Lines. Из 212 человек на борту погибают 14.

1985 - Встреча Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Женеве (Швейцария).

1989 - С кладбища концлагеря возле с. Кучино Пермской области, Россия, на Байковом кладбище г. Киева перезахоронены останки членов Украинской Хельсинкской группы: Василия Стуса, Юрия Литвина, Олексы Тихого.

1997 - Началась экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля многоразового использования "Колумбия", в которой вместе с космонавтами из США и Японии участвовал первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

2003 - Парламентские фракции "оппозиционной четверки"  - Компартии, Соцпартии, блока Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина" подписали декларацию о совместных действиях. В документе подчеркивается необходимость проведения следующих парламентских выборов исключительно на пропорциональной основе, а также необходимость осуществления политической реформы.

2004 - в "Доме с химерами" архитектора Владислава Городецкого, на улице Банковой в Киеве, торжественно открыли музейно-культурный центр "Шедевры искусства Украины".

2009 — Теракт в Пешаваре (Пакистан). В результате взрыва у здания суда погибло 18 и ранено 44 человека.

2012 - в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Родились в этот день:

1711 - Михаил Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ.

1831 - Джеймс Абрам Гарфилд, 20-й президент США (с 4 марта по 19 сентября 1881 года).

1917 - Индира Ганди, индийский политический и государственный деятел.

1942 - Кельвин Кляйн, американский модельер, основатель компании Calvin Klein Inc.

1961 - Мэг Райан, американская актриса, продюсер.

1962 - Джоди Фостер, американская актриса.

1988 - Патрик Кейн, американский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

1999 - Евгения Медведева, российская фигуристка, чемпионка мира (2016).

Ушли из жизни:

1665 - Никола Пуссен, французский живописец.

1698 - Петр Дорошенко, гетман Украины (1665-1676)

1828 - Франц Шуберт, австрийский композитор.

1883 - Карл Сименс, британский металлург и изобретатель.

1987 - Ли Бьонг Чхуль, корейский бизнесмен, основатель корпорации Samsung.

1988 - Кристина Онассис, греческий судовладелец, дочь Аристотеля Онассиса.

1993 - Леонид Гайдай, советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, Народный артист СССР.

2013 - Фредерик Сенгер, английский биохимик, дважды лауреат Нобелевской премии (1958, 1980).

Именины:

Арсений, Виктор, Гавриил, Герман, Никита, Николай, Нина, Серафима, Александра, Анатолий, Василий, Клавдия, Константин, Павел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Праздники, 19 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
02 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
03 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
04 "Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"
05 Комитет ВР рассмотрел рекомендации Зеленского по Избирательному кодексу и дал совет Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый
За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый
Нетаньяху: Трамп исправил историческую несправедливость
Нетаньяху: Трамп исправил историческую несправедливость
&quot;Изолированный Рунет&quot; &quot;захватывает&quot; оккупированный Крым
"Изолированный Рунет" "захватывает" оккупированный Крым
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь