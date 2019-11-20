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Среда, 20.11.2019
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Знаменательные события в истории: 20 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 20 ноября 2019 года
07:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 20 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день ребенка.

День индустриализации Африки.

Годовщина Мексиканской революции.

Явление иконы Божией Матери "Взыграние Младенца".

История:

1805 - Впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена "Фиделио".

1818 - Симон Боливар провозгласил независимость Венесуэлы от Испанского королевства.

1820 - Китобойное судно "Эссекс" было протаранено гигантским китом.

1910 - начало Мексиканской революции.

1917 - своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила независимость УНР.

1945 - начало Нюрнбергского процесса - суда над военными преступниками Третьего рейха.

1962 - окончание Карибского кризиса.

1979 - впервые больному переливается искусственная кровь.

1985 - выпущена Microsoft Windows 1.0.

1990 - Задержан серийный убийца Андрей Чикатило.

1998 - Осуществлен запуск первого модуля МКС - российского функционального грузового блока "Заря".

2004 - с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.

Родились в этот день:

1480 - Фердинанд Магеллан, португальский и испанский мореплаватель и исследователь.

1602 - Отто фон Герике, немецкий физик, инженер и философ.

1869 - Зинаида Гиппиус, русская поэтесса и писательница эпохи "серебряного века".

1889 - Эдвин Хаббл, американский астроном, доказавший, что галактики состоят из звездных систем.

1925 - Майя Плисецкая, советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР.

1925 - Роберт Кеннеди, американский политический и государственный деятель, младший брат убитого президента Джона Ф. Кеннеди.

1981 - Юко Кавагути, американская, японская и российская фигуристка, двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира среди юниоров.

1989 - Сергей Полунин, украинский артист балета.

Ушли из жизни:

1910 - Лев Толстой, русский писатель, публицист, граф, классик мировой литературы.

1925 - Александра, вдовствующая королева Великобритании.

1934 - Виллем де Ситтер, нидерландский астроном.

1975 - Франсиско Франко, генералиссимус, каудильо Испании (1939-1975).

1978 - Джорджо де Кирико, итальянский художник.

1995 - Сергей Гриньков, фигурист, двукратный олимпийский чемпион в парном катании.

2009 - Роман Трахтенберг, российский шоумен, теле- и радиоведущий, актер, писатель.

2016 - Константинос Стефанопулос, президент Греции (1995-2005).

Именины: 

Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Елизавета

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История, Праздники, 20 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события.
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