Знаменательные события в истории: 20 ноября 2019 года

Праздники:
Всемирный день ребенка.
День индустриализации Африки.
Годовщина Мексиканской революции.
Явление иконы Божией Матери "Взыграние Младенца".
История:
1805 - Впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена "Фиделио".
1818 - Симон Боливар провозгласил независимость Венесуэлы от Испанского королевства.
1820 - Китобойное судно "Эссекс" было протаранено гигантским китом.
1910 - начало Мексиканской революции.
1917 - своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила независимость УНР.
1945 - начало Нюрнбергского процесса - суда над военными преступниками Третьего рейха.
1962 - окончание Карибского кризиса.
1979 - впервые больному переливается искусственная кровь.
1985 - выпущена Microsoft Windows 1.0.
1990 - Задержан серийный убийца Андрей Чикатило.
1998 - Осуществлен запуск первого модуля МКС - российского функционального грузового блока "Заря".
2004 - с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.
Родились в этот день:
1480 - Фердинанд Магеллан, португальский и испанский мореплаватель и исследователь.
1602 - Отто фон Герике, немецкий физик, инженер и философ.
1869 - Зинаида Гиппиус, русская поэтесса и писательница эпохи "серебряного века".
1889 - Эдвин Хаббл, американский астроном, доказавший, что галактики состоят из звездных систем.
1925 - Майя Плисецкая, советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР.
1925 - Роберт Кеннеди, американский политический и государственный деятель, младший брат убитого президента Джона Ф. Кеннеди.
1981 - Юко Кавагути, американская, японская и российская фигуристка, двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира среди юниоров.
1989 - Сергей Полунин, украинский артист балета.
Ушли из жизни:
1910 - Лев Толстой, русский писатель, публицист, граф, классик мировой литературы.
1925 - Александра, вдовствующая королева Великобритании.
1934 - Виллем де Ситтер, нидерландский астроном.
1975 - Франсиско Франко, генералиссимус, каудильо Испании (1939-1975).
1978 - Джорджо де Кирико, итальянский художник.
1995 - Сергей Гриньков, фигурист, двукратный олимпийский чемпион в парном катании.
2009 - Роман Трахтенберг, российский шоумен, теле- и радиоведущий, актер, писатель.
2016 - Константинос Стефанопулос, президент Греции (1995-2005).
Именины:
Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Елизавета