Скачать
Четверг, 21.11.2019
Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
Зеленский: Иванисов сложит мандат, если его судимость подтвердится
Зеленский: Иванисов сложит мандат, если его судимость подтвердится
Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Голливудские знаменитости, которые исчезли из поля зрения (Фото)
Голливудские знаменитости, которые исчезли из поля зрения (Фото)

Знаменательные события в истории: 21 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 21 ноября 2019 года
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 21 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день приветствий.

Всемирный день телевидения.

День достоинства и свободы в Украине.

День Десантно-штурмовых войск Украины.

День общего договора о мире в Боснии и Герцеговине.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

История:

1344 - В Праге заложен первый камень собора Святого Вита.

1764 - указом Екатерины II упразднена Гетманщина на Украине.

1783 - Состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.

1916 - В Эгейском море затонул "Британик" - корабль-близнец "Титаника".

1962 - президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.

1969 - Президент США Ричард Никсон и премьер-министр Японии Эйсаку Сато договорились о передаче в 1973 году Японии острова Окинава и удалении с территории острова всего ядерного оружия.

1979 - демонстрантами сожжено посольство США в Исламабаде, Пакистан.

1980 - техногенная катастрофа на озере Пенер, США.

1990 - На индонезийском острове Бали Мик Джаггер женился на американской фотомодели Джерри Холл, которая была его подругой более десяти лет.

1962 - президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.

2004 - в Украине проходил второй тур выборов президента Украины. В 20:40 на Майдане Независимости около 20000 сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко начали акцию по обнародованию итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов. Началась Оранжевая революция.

2008 - Развод Мадонны и Гая Ричи был оформлен в Высшем суде Лондона.

2012 - Конгрессом США официально отменена поправка Джексона - Вэника.

2013 - Обрушение торгового центра Maxima в Риге.

2013 - Начался Евромайдан - массовая многомесячная акция протеста в центре Киева на Украине.

2017 - Президент Зимбабве Роберт Мугабе отстранён от власти.

Родились в этот день:

1694 - Вольтер, французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения.

1945 - Голди Хоун, американская актриса, продюсер, лауреат премии "Оскар".

1963 - Николлетт Шеридан, британская киноактриса.

1965 - Бьорк, исландская певица, композитор, музыкант и автор песен.

1985 - Карли Рэй Джепсен, канадская певица.

Ушли из жизни:

479 до н. э. - Конфуций (Confucius), китайский мыслитель.

1811 - Генрих фон Клейст, немецкий драматург, поэт и прозаик.

1844 - Иван Андреевич Крылов, русский баснописец.

1916 - Франц Иосиф I, император Австрийской империи (с 1848) и король Венгрии (с 1867), начавший Первую мировую войну.

1874 - Мариано Фортуни, испанский художник.

1988 - Рэймонд Левенталь, американский пианист.

Именины:

Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 21 ноября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
02 День в ООС: Шестеро раненных
03 Во всем виноват кишечник: обнаружена новая причина переедания
04 Порошенко о "нормандском саммите": "Решительные компромиссы" с Путиным означают капитуляцию
05 "Спланированная информационная атака": Иванисов приостановил членство в "Слуге народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео об &quot;украинском скандале&quot;: Мне не о чем свидетельствовать
Помпео об "украинском скандале": Мне не о чем свидетельствовать
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Иванисов погасил судимость, или нет? ГПУ опровергает слова Рябошапки
ГПУ опровергла заявление Рябошапки о судимости Иванисова
Рецепт дня: круче и проще всех котлет - куриный рулет
Рецепт дня: круче и проще всех котлет - куриный рулет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь