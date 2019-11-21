Знаменательные события в истории: 21 ноября 2019 года

В этот день, 21 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день приветствий.

Всемирный день телевидения.

День достоинства и свободы в Украине.

День Десантно-штурмовых войск Украины.

День общего договора о мире в Боснии и Герцеговине.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

История:

1344 - В Праге заложен первый камень собора Святого Вита.

1764 - указом Екатерины II упразднена Гетманщина на Украине.

1783 - Состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.

1916 - В Эгейском море затонул "Британик" - корабль-близнец "Титаника".

1962 - президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.

1969 - Президент США Ричард Никсон и премьер-министр Японии Эйсаку Сато договорились о передаче в 1973 году Японии острова Окинава и удалении с территории острова всего ядерного оружия.

1979 - демонстрантами сожжено посольство США в Исламабаде, Пакистан.

1980 - техногенная катастрофа на озере Пенер, США.

1990 - На индонезийском острове Бали Мик Джаггер женился на американской фотомодели Джерри Холл, которая была его подругой более десяти лет.

1962 - президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.

2004 - в Украине проходил второй тур выборов президента Украины. В 20:40 на Майдане Независимости около 20000 сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко начали акцию по обнародованию итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов. Началась Оранжевая революция.

2008 - Развод Мадонны и Гая Ричи был оформлен в Высшем суде Лондона.

2012 - Конгрессом США официально отменена поправка Джексона - Вэника.

2013 - Обрушение торгового центра Maxima в Риге.

2013 - Начался Евромайдан - массовая многомесячная акция протеста в центре Киева на Украине.

2017 - Президент Зимбабве Роберт Мугабе отстранён от власти.

Родились в этот день:

1694 - Вольтер, французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения.

1945 - Голди Хоун, американская актриса, продюсер, лауреат премии "Оскар".

1963 - Николлетт Шеридан, британская киноактриса.

1965 - Бьорк, исландская певица, композитор, музыкант и автор песен.

1985 - Карли Рэй Джепсен, канадская певица.

Ушли из жизни:

479 до н. э. - Конфуций (Confucius), китайский мыслитель.

1811 - Генрих фон Клейст, немецкий драматург, поэт и прозаик.

1844 - Иван Андреевич Крылов, русский баснописец.

1916 - Франц Иосиф I, император Австрийской империи (с 1848) и король Венгрии (с 1867), начавший Первую мировую войну.

1874 - Мариано Фортуни, испанский художник.

1988 - Рэймонд Левенталь, американский пианист.

Именины:

Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.