Знаменательные события в истории: 21 ноября 2019 года

Праздники:
Всемирный день приветствий.
Всемирный день телевидения.
День достоинства и свободы в Украине.
День Десантно-штурмовых войск Украины.
День общего договора о мире в Боснии и Герцеговине.
Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
История:
1344 - В Праге заложен первый камень собора Святого Вита.
1764 - указом Екатерины II упразднена Гетманщина на Украине.
1783 - Состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.
1916 - В Эгейском море затонул "Британик" - корабль-близнец "Титаника".
1962 - президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.
1969 - Президент США Ричард Никсон и премьер-министр Японии Эйсаку Сато договорились о передаче в 1973 году Японии острова Окинава и удалении с территории острова всего ядерного оружия.
1979 - демонстрантами сожжено посольство США в Исламабаде, Пакистан.
1980 - техногенная катастрофа на озере Пенер, США.
1990 - На индонезийском острове Бали Мик Джаггер женился на американской фотомодели Джерри Холл, которая была его подругой более десяти лет.
1962 - президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.
2004 - в Украине проходил второй тур выборов президента Украины. В 20:40 на Майдане Независимости около 20000 сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко начали акцию по обнародованию итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов. Началась Оранжевая революция.
2008 - Развод Мадонны и Гая Ричи был оформлен в Высшем суде Лондона.
2012 - Конгрессом США официально отменена поправка Джексона - Вэника.
2013 - Обрушение торгового центра Maxima в Риге.
2013 - Начался Евромайдан - массовая многомесячная акция протеста в центре Киева на Украине.
2017 - Президент Зимбабве Роберт Мугабе отстранён от власти.
Родились в этот день:
1694 - Вольтер, французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения.
1945 - Голди Хоун, американская актриса, продюсер, лауреат премии "Оскар".
1963 - Николлетт Шеридан, британская киноактриса.
1965 - Бьорк, исландская певица, композитор, музыкант и автор песен.
1985 - Карли Рэй Джепсен, канадская певица.
Ушли из жизни:
479 до н. э. - Конфуций (Confucius), китайский мыслитель.
1811 - Генрих фон Клейст, немецкий драматург, поэт и прозаик.
1844 - Иван Андреевич Крылов, русский баснописец.
1916 - Франц Иосиф I, император Австрийской империи (с 1848) и король Венгрии (с 1867), начавший Первую мировую войну.
1874 - Мариано Фортуни, испанский художник.
1988 - Рэймонд Левенталь, американский пианист.
Именины:
Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.