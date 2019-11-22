Знаменательные события в истории: 22 ноября 2019 года

В этот день, 22 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День сыновей.

День психолога в России.

День работников юстиции Азербайджана.

День банковского работника Армении.

День работника прокуратуры Кыргызстана.

День независимости Ливана.

Празднование в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница".

История:

1497 - португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды.

1918 - в Польше провозглашена республика.

1927 - Персия заявляет свои права на остров Бахрейн в Персидском заливе.

1956 - Открылись XVI летние Олимпийские игры в Мельбурне (Австралия).

1963 - В Далласе убит Джон Кеннеди - 35-й президент США.

1975 - заявление Хуана Карлоса, как короля Испании, после смерти генералиссимуса Франсиско Франко.

1986 - Майк Тайсон завоевал титул WBC в супертяжелом весе, став самым молодым чемпионом мира в истории бокса.

1987 - в Чикаго произошел самый известный случай вторжения в телевизионный эфир - во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom. Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не найден.

1990 - Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра.

2004 - в Украине началась "Оранжевая революция".

Родились в этот день:

1890 - Шарль де Голль, французский военный и государственный деятель, 18-й президент Франции (1959-1969).

1891 - Эдвард Бернейс, австро-американский деятель в области рекламы, один из основателей PR.

1943 -Билли Кинг, американская теннисистка, общественный деятель.

1952 - Савик Шустер, российский и украинский журналист и телеведущий.

1957 - Виктор Салтыков, советский и российский эстрадный певец.

1958 - Джейми Ли Кертис, американская актриса.

1967 - Марк Руффало, американский киноактер.

1984 - Скарлетт Йоханссон, американская киноактриса и певица.

1987 - Лянка Грыу, российская актриса театра и кино румынского происхождения.

1993 - Адель Экзаркопулос, французская киноактриса, самая молодая обладательница "Золотой пальмовой ветви".

Ушли из жизни:

1916 - Джек Лондон, американский писатель, автор приключенческой литературы.

1941 - Курт Коффка, немецко-американский психолог.

1963 - Джон Кеннеди, 35-й президент США, американский политический деятель.

1998 - Владимир Демихов, советский ученый, хирург, один из основоположников трансплантологии.

2011 - Светлана Аллилуева, советский филолог-переводчик, мемуарист, дочь И. В. Сталина.

2017 - Дмитрий Хворостовский, оперный певец (баритон), народный артист Российской Федерации.

Именины:

Алексей, Виктор, Иван, Константин, Семен, Тимофей, Федор.