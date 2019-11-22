Знаменательные события в истории: 22 ноября 2019 года

Праздники:
День сыновей.
День психолога в России.
День работников юстиции Азербайджана.
День банковского работника Армении.
День работника прокуратуры Кыргызстана.
День независимости Ливана.
Празднование в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница".
История:
1497 - португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды.
1918 - в Польше провозглашена республика.
1927 - Персия заявляет свои права на остров Бахрейн в Персидском заливе.
1956 - Открылись XVI летние Олимпийские игры в Мельбурне (Австралия).
1963 - В Далласе убит Джон Кеннеди - 35-й президент США.
1975 - заявление Хуана Карлоса, как короля Испании, после смерти генералиссимуса Франсиско Франко.
1986 - Майк Тайсон завоевал титул WBC в супертяжелом весе, став самым молодым чемпионом мира в истории бокса.
1987 - в Чикаго произошел самый известный случай вторжения в телевизионный эфир - во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom. Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не найден.
1990 - Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра.
2004 - в Украине началась "Оранжевая революция".
Родились в этот день:
1890 - Шарль де Голль, французский военный и государственный деятель, 18-й президент Франции (1959-1969).
1891 - Эдвард Бернейс, австро-американский деятель в области рекламы, один из основателей PR.
1943 -Билли Кинг, американская теннисистка, общественный деятель.
1952 - Савик Шустер, российский и украинский журналист и телеведущий.
1957 - Виктор Салтыков, советский и российский эстрадный певец.
1958 - Джейми Ли Кертис, американская актриса.
1967 - Марк Руффало, американский киноактер.
1984 - Скарлетт Йоханссон, американская киноактриса и певица.
1987 - Лянка Грыу, российская актриса театра и кино румынского происхождения.
1993 - Адель Экзаркопулос, французская киноактриса, самая молодая обладательница "Золотой пальмовой ветви".
Ушли из жизни:
1916 - Джек Лондон, американский писатель, автор приключенческой литературы.
1941 - Курт Коффка, немецко-американский психолог.
1963 - Джон Кеннеди, 35-й президент США, американский политический деятель.
1998 - Владимир Демихов, советский ученый, хирург, один из основоположников трансплантологии.
2011 - Светлана Аллилуева, советский филолог-переводчик, мемуарист, дочь И. В. Сталина.
2017 - Дмитрий Хворостовский, оперный певец (баритон), народный артист Российской Федерации.
Именины:
Алексей, Виктор, Иван, Константин, Семен, Тимофей, Федор.