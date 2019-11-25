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Понедельник, 25.11.2019
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Знаменательные события в истории: 25 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 25 ноября 2019 года
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 25 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

День государственности Боснии.

Кадрин день в Эстонии.

День независимости Суринама.

Праздник урожая в Туркмении.

История:

1795 - в день именин Екатерины II последний польский король и великий князь литовский Станислав Август Понятовский отрёкся от престола и тем самым завершил третий раздел Речи Посполитой.

1867 - День изобретения динамита.

1918 - Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом.

2009 - В Сент-Винсенте и Гренадинах прошёл референдум о принятии новой конституции. В ней предполагалось упразднение монархии и создание поста президента

Родились в этот день:

1562 - Лопе де Вега, испанский драматург.

1810 - Николай Пирогов, русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик.

1820 - Михаил Михайлович Достоевский, писатель, издатель журналов "Время" и "Эпоха", старший брат Ф. М. Достоевского.

1838 - Иван Семенович Нечуй-Левицкий, украинский писатель.

1844 - Карл Бенц, немецкий изобретатель автомобиля.

1925 - Нонна Мордюкова, актриса, народная артистка СССР.

1986 - Кэти Кэссиди, американская киноактриса, певица и фотомодель.

Ушли из жизни:

1970 - Юкио Мисима, японский писатель и драматург.

1956 - Александр Довженко, украинский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, Народный артист Украины.

2016 - Фидель Кастро, кубинский революционер, государственный и политический деятель.

Именины:

Александр, Афанасий, Борис, Даниил, Лев, Матвей, Николай, Дмитрий, Иван, Матвей, Николай, Степан, Федот.

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История, Праздники, 25 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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