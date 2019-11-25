Знаменательные события в истории: 25 ноября 2019 года

Праздники:
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
День государственности Боснии.
Кадрин день в Эстонии.
День независимости Суринама.
Праздник урожая в Туркмении.
История:
1795 - в день именин Екатерины II последний польский король и великий князь литовский Станислав Август Понятовский отрёкся от престола и тем самым завершил третий раздел Речи Посполитой.
1867 - День изобретения динамита.
1918 - Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом.
2009 - В Сент-Винсенте и Гренадинах прошёл референдум о принятии новой конституции. В ней предполагалось упразднение монархии и создание поста президента
Родились в этот день:
1562 - Лопе де Вега, испанский драматург.
1810 - Николай Пирогов, русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик.
1820 - Михаил Михайлович Достоевский, писатель, издатель журналов "Время" и "Эпоха", старший брат Ф. М. Достоевского.
1838 - Иван Семенович Нечуй-Левицкий, украинский писатель.
1844 - Карл Бенц, немецкий изобретатель автомобиля.
1925 - Нонна Мордюкова, актриса, народная артистка СССР.
1986 - Кэти Кэссиди, американская киноактриса, певица и фотомодель.
Ушли из жизни:
1970 - Юкио Мисима, японский писатель и драматург.
1956 - Александр Довженко, украинский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, Народный артист Украины.
2016 - Фидель Кастро, кубинский революционер, государственный и политический деятель.
Именины:
Александр, Афанасий, Борис, Даниил, Лев, Матвей, Николай, Дмитрий, Иван, Матвей, Николай, Степан, Федот.