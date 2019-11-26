Знаменательные события в истории: 26 ноября 2019 года

Праздники:
Киберпонедельник.
Всемирный день информации.
Международный день сапожника.
День памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
История:
1394 - Сеул становится столицей Кореи.
1901 - Во Львове студенты выступили с требованием создания украинского университета.
1917 - В Киеве на заседании Генерального секретариата утвержден устав "вольного казачества", принято решение о создании комиссии по охране края при Генеральном секретариату внутренних дел и демобилизационный комитет.
1963 - День рождения телепередачи "Спокойной ночи, малыши!".
1976 - в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка "Microsoft".
1979 - катастрофа Boeing 707 под Таифом, погибли 156 человек.
2005 - Установлена дата Дня памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября).
Родились в этот день:
1731 - Уильям Купер, английский поэт.
1857 - Фердинанд Соссюр, швейцарский лингвист, основатель Женевской школы лингвистического структурализма.
1894 - Норберт Винер, американский ученый, основоположник кибернетики.
1939 - Тина Тернер, американская певица, автор песен, актриса.
1975 - Максим Аверин, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.
Ушли из жизни:
1855 - Адам Мицкевич, польский поэт и деятель национально-освободительного движения.
1926 - Джон Браунинг, американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.
1942 - Болеслав Яворский, украинский музыковед, пианист, композитор и педагог.
2012 - Джозеф Мюррей (р. 1919), американский врач-трансплантолог, первым пересадивший почку человеку, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1990).
Именины:
Герман, Иван.