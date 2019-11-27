Знаменательные события в истории: 27 ноября 2019 года

Праздники:
День морской пехоты России.
День оценщика в России.
День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.
День чествования студентов, погибших от рук испанского правительства.
История:
1895 - Альфред Нобель подписал последний вариант знаменитого завещания.
1918 - основана Национальная Академия Наук Украины.
1983 - катастрофа Boeing 747 под Мадридом, погиб 181 человек.
1989 - взрыв Boeing 727 над Боготой, погибли 110 человек. Теракт был организован по указанию наркобарона Пабло Эскобара.
Родились в этот день:
1701 - Андерс Цельсий, шведский астроном и метеоролог, именем которого названа температурная шкала.
1874 - Хаим Вейцман, первый президент государства Израиль (1949-1952), ученый.
1940 - Брюс Ли ,американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств.
1953 - Борис Гребенщиков, советский и российский музыкант и поэт, композитор, лидер рок-группы "Аквариум".
1963 - Владимир Машков, советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России.
1960 - Юлия Тимошенко, политик, бывший премьер-министр Украины.
Ушли из жизни:
1852 - Августа Ада Кинг, английская графиня, математик, первая женщина-программист.
1889 - Идалия Полетика, русская аристократка, одна из активных фигур в стане светских врагов А.С.Пушкина.
1895 - Александр Дюма (сын), французский драматург.
1953 - Юджин О’Нил, американский драматург, лауреат Нобелевской премии (1936).
2013 - Нилтон Сантос, бразильский футболист, двукратный чемпион мира.
2014 - Филлис Дороти Джеймс, английская писательница, автор детективов.
Именины:
Анна, Виктор, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Михаил, Петр, Сергей, Федор, Филипп.