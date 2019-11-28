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Четверг, 28.11.2019
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Знаменательные события в истории: 28 ноября 2019 года

Знаменательные события в истории: 28 ноября 2019 года
07:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 28 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день сострадания.

Начало Рождественского поста у восточных христиан.

День памяти преподобного Паисия Величковского.

День независимости в Албании.

День независимости Панамы.

День независимости Восточного Тимора.

День независимости Мавритании.

История:

1660 - Основано Лондонское Королевское общество.

1918 - Румынский Генеральный конгресс Буковины в Черновцах провозгласил объединение края с Румынией.

1974 -последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в "Мэдисон Сквер Гарден".

2000 - Начало кассетного скандала в Украине. Александр Мороз обнародовал аудиокассеты с записями в кабинете Л. Кучмы об убийстве Георгия Гонгадзе.

2016 - в авиакатастрофе погибла большая часть бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе".

Родились в этот день:

1632 - Жан-Батист Люлли, французский композитор, скрипач, основатель французской национальной оперы.

1757 - Уильям Блейк, английский поэт и художник.

1820 - Фридрих Энгельс, немецкий философ, один из основоположников марксизма.

1880 - Александр Блок, русский поэт.

1890 - Зинаида Тулуб, украинская писательница и переводчик.

1923 - Глория Грэм, американская актриса.

1957 - Сергей Проскурня, украинский режиссер.

1950 - Рассел Халс, американский астрофизик, открывший двойной пульсар PSR B1913+16, нобелевский лауреат (1993).

1956 - Savage (настоящее имя Роберто Дзанетти), итальянский певец, композитор и продюсер, представитель итало-диско.

1960 - Джон Гальяно, эпатажный английский модельер, бывший арт-директор модного Дома Christian Dior.

1967 - Анна Николь Смит (настоящее имя Вики Линн Хоган; ум. 2007), американская супермодель, актриса, телеведущая.

Ушли из жизни:

1954 - Энрико Ферми, итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат.

1962 – Вильгельмина, королева Нидерландов (1890-1948).

1970 - Горская Алла Александровна, украинская художница и общественный деятель.

2006 - Любовь Полищук, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

2010 - Лесли Нильсен, канадский и американский актер.

Именины:

Григорий, Дмитрий, Никита, Петр, Самсон, Филипп.

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История, Праздники, Именины, 28 ноября, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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