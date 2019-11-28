Знаменательные события в истории: 28 ноября 2019 года

Праздники:
Всемирный день сострадания.
Начало Рождественского поста у восточных христиан.
День памяти преподобного Паисия Величковского.
День независимости в Албании.
День независимости Панамы.
День независимости Восточного Тимора.
День независимости Мавритании.
История:
1660 - Основано Лондонское Королевское общество.
1918 - Румынский Генеральный конгресс Буковины в Черновцах провозгласил объединение края с Румынией.
1974 -последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в "Мэдисон Сквер Гарден".
2000 - Начало кассетного скандала в Украине. Александр Мороз обнародовал аудиокассеты с записями в кабинете Л. Кучмы об убийстве Георгия Гонгадзе.
2016 - в авиакатастрофе погибла большая часть бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе".
Родились в этот день:
1632 - Жан-Батист Люлли, французский композитор, скрипач, основатель французской национальной оперы.
1757 - Уильям Блейк, английский поэт и художник.
1820 - Фридрих Энгельс, немецкий философ, один из основоположников марксизма.
1880 - Александр Блок, русский поэт.
1890 - Зинаида Тулуб, украинская писательница и переводчик.
1923 - Глория Грэм, американская актриса.
1957 - Сергей Проскурня, украинский режиссер.
1950 - Рассел Халс, американский астрофизик, открывший двойной пульсар PSR B1913+16, нобелевский лауреат (1993).
1956 - Savage (настоящее имя Роберто Дзанетти), итальянский певец, композитор и продюсер, представитель итало-диско.
1960 - Джон Гальяно, эпатажный английский модельер, бывший арт-директор модного Дома Christian Dior.
1967 - Анна Николь Смит (настоящее имя Вики Линн Хоган; ум. 2007), американская супермодель, актриса, телеведущая.
Ушли из жизни:
1954 - Энрико Ферми, итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат.
1962 – Вильгельмина, королева Нидерландов (1890-1948).
1970 - Горская Алла Александровна, украинская художница и общественный деятель.
2006 - Любовь Полищук, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
2010 - Лесли Нильсен, канадский и американский актер.
Именины:
Григорий, Дмитрий, Никита, Петр, Самсон, Филипп.