Знаменательные события в истории: 2 декабря 2019 года

Праздники:
Международный день борьбы за отмену рабства.
День 2D-художников.
Национальный день шлепанцев (сланцев) в Новой Зеландии.
День Независимости Объединенных Арабских Эмиратов.
День провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики.
История:
1804 - Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.
1956 - Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу с целью государственного переворота.
1971 - Образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты.
1977 - катастрофа самолета Ту-154 близ города Аль-Байда (Ливия). Погибли 59 человек.
2010 - из-за сильного пожара, вспыхнувшего в лесах горы Кармель, погибли 44 человек, в основном - израильские полицейские.
2010 - на iPhone запущен мессенджер Viber.
Родились в этот день:
1859 - Жорж-Пьер Сера, французский живописец, основатель неоимпрессионизма.
1923 Мария Каллас, оперная певица.
1946 - Джанни Версаче, итальянский модельер.
1968 - Люси Лью, американская актриса ("Ангелы Чарли", "Убить Билла").
1978 - Нелли Фуртадо, канадская певица.
1978 - Кристофер Тони Уолстенхолм, английский музыкант, басист британской рок-группы "MUSE".
1981 - Бритни Спирс, американская певица, танцовщица, актриса.
Ушли из жизни:
1814 - Маркиз де Сад, французский писатель, аристократ и философ.
1881 - Женни фон Вестфален, немецкая аристократка, супруга Карла Маркса.
1919 - Огюст Ренуар, французский художник-импрессионист.
1993 - Пабло Эскобар (р. 1949), колумбийский наркобарон.
Именины:
Адриан, Валентин, Геннадий, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор.