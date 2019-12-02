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Понедельник, 02.12.2019
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Знаменательные события в истории: 2 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 2 декабря 2019 года
06:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 2 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день борьбы за отмену рабства.

День 2D-художников.

Национальный день шлепанцев (сланцев) в Новой Зеландии.

День Независимости Объединенных Арабских Эмиратов.

День провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики.

История:

1804 - Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.

1956 - Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу с целью государственного переворота.

1971 - Образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты.

1977 - катастрофа самолета Ту-154 близ города Аль-Байда (Ливия). Погибли 59 человек.

2010 - из-за сильного пожара, вспыхнувшего в лесах горы Кармель, погибли 44 человек, в основном - израильские полицейские.

2010 - на iPhone запущен мессенджер Viber.

Родились в этот день:

1859 - Жорж-Пьер Сера, французский живописец, основатель неоимпрессионизма.

1923 Мария Каллас, оперная певица.

1946 - Джанни Версаче, итальянский модельер.

1968 - Люси Лью, американская актриса ("Ангелы Чарли", "Убить Билла").

1978 - Нелли Фуртадо, канадская певица.

1978 - Кристофер Тони Уолстенхолм, английский музыкант, басист британской рок-группы "MUSE".

1981 - Бритни Спирс, американская певица, танцовщица, актриса.

Ушли из жизни:

1814 - Маркиз де Сад, французский писатель, аристократ и философ.

1881 - Женни фон Вестфален, немецкая аристократка, супруга Карла Маркса.

1919 - Огюст Ренуар, французский художник-импрессионист.

1993 - Пабло Эскобар (р. 1949), колумбийский наркобарон.

Именины:

Адриан, Валентин, Геннадий, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор.

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Все по теме:

История, Праздники, Именины, 2 декабря, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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