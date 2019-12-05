Знаменательные события в истории: 5 декабря 2019 года

Праздники:
Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.
День работников статистики Украины.
Всемирный день почв.
История:
1925 - премьера фильма Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".
1941 - Великобритания объявляет войну Финляндии, Венгрии и Румынии после их отказа прекратить военные действия против СССР.
1949 - Иерусалим провозгласили столицей Израиля
1952 - в Лондоне начался великий смог 1952 года, унесший жизни тысяч англичан.
1971 - в Буэнос-Айресе (Аргентина) открыли памятник Тарасу Шевченко.
1994 - заключен Будапештский меморандум.
2001 - началась первая Всеукраинская перепись населения.
Родились в этот день:
1782 - Мартин Ван Бюрен, 8-й президент США (1837–1841), американский политический и государственный деятель.
1803 - Федор Тютчев, русский поэт, дипломат, консервативный публицист.
1878 - Александр Олесь (Кандыба), украинский поэт.
1901 - Уолт Дисней, американский кинорежиссёр-мультипликатор, продюсер, художник.
1925 - Анри Орейе, французский горнолыжник, олимпийский чемпион.
1931 - Григор Тютюнник, украинский писатель.
1946 - Хосе Каррерас, испанский оперный певец (тенор).
1966 - Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.
1976 - Эми Экер, американская актриса.
1982 - Кери Хилсон, американская певица и автор песен.
1995 - Кэйтлин Осмонд, канадская фигуристка: олимпийская чемпионка в команде (2018 год), чемпионка мира (2018 год).
Ушли из жизни:
1791 - Вольфганг Моцарт, австрийский композитор и музыкант.
1870 - Александр Дюма (отец), французский писатель и драматург.
1881 - Николай Пирогов, русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик.
1926 - Клод Моне, французский художник, основатель импрессионизма.
1965 - Джозеф Эрлангер, американский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1944).
2008 - Беверли Гарланд, американская актриса кино и телевидения.
2013 - Нельсон Мандела, политический деятель, президент ЮАР (1994-1999), Нобелевский лауреат.
2014 - Фабиола, королева Бельгии.
Именины:
Архип, Борис, Герасим, Марк, Михаил, Петр, Федор, Яков.