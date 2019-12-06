Знаменательные события в истории: 6 декабря 2019 года

Праздники:
День Вооруженных Сил Украины.
День работников Министерства связи и информационных технологий Азербайджана.
День прокуратуры Республики Казахстан.
День Конституции в Испании.
День независимости Финляндии.
День святого Николая у западных христиан.
День святого Николая в Греции.
История:
1240 - После долгой осады монголо-татарские войска ворвались в Киев.
1492 - Христофор Колумб открыл остров Гаити.
1741 - государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I.
1995 - катастрофа Ту-154 под Хабаровском, погибли 98 человек.
2000 - открыт Ливерморий - химический элемент с атомным номером 116.
Родились в этот день:
1742 - Никола Леблан, французский химик-технолог.
1778 - Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик, химик, открывший бор, изобретатель.
1823 - Фридрих Мюллер, немецкий и английский филолог, востоковед.
1871 - Николай Вороной, украинский писатель, переводчик, поэт, режиссер, актер.
1910 - Туллио Крали, итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи.
1913 - Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик.
1954 - Андрей Миненков, советский фигурист, двукратный чемпион мира в танцах на льду.
1967 - Джадд Апатоу, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
1970 - Ульф Экберг, шведский музыкант, один из основателей и участник группы "Ace of Base".
1982 - Альберто Контадор Веласко, испанский велогонщик.
Ушли из жизни:
1892 - Вернер фон, Сименс немецкий инженер, ученый, изобретатель, промышленник, основатель фирмы Siemens.
1906 - Эли Дюкоммен, швейцарский журналист, борец за мир, Нобелевский лауреат.
1985 - Уолтер Гибсон, американский писатель, журналист, редактор.
1991 - Ричард Стоун, английский экономист, лауреат Нобелевской премии (1984).
1992 - Георгий Майборода, украинский советский композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР.
2014 - Ральф Баер, изобретатель, "отец видеоигр".
2017 - Джонни Холлидей, французский рок-певец, композитор и актер.
Именины:
Алексей, Борис, Григорий, Иван, Федор.