Знаменательные события в истории: 7 декабря 2019 года

Праздники:
Международный день гражданской авиации.
День местного самоуправления на Украине.
День памяти святой великомученицы Екатерины.
День памяти жертв землетрясения 1988 года в Армении.
Национальный день памяти в США - годовщина нападения на Перл-Харбор.
История:
1944 - Подписана Конвенция о международной гражданской авиации.
1972 - запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну.
1975 - Индонезия вторглась в Восточный Тимор.
1982 - в Техасе (США) впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.
1988 - землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак (около 25 000 погибших).
Родились в этот день:
1598 - Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.
1863 - Пьетро Масканьи, итальянский композитор.
1900 - Екатерина Билокур, мастер украинской народной живописи.
1905 - Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.
1949 - Том Уэйтс, американский певец и автор песен, композитор, актер.
1977 - Доминик Ховард, ударник британской рок-группы "Muse".
1987 - Аарон Чарльз Картер, американский актер и певец.
1989 - Николас Холт, английский актер.
1990 - Урсула Радваньская, польская теннисистка.
1994 - Юдзуро Ханю, японский фигурист, олимпийский чемпион (2014).
2003 - Катарина-Амалия, принцесса Нидерландов.
Ушли из жизни:
1870 - Вербицкий Михаил, украинский композитор, хоровой дирижер, священник, общественный деятель, автор гимна Украины "Ще не вмерла України".
1912 - Джордж Дарвин, английский астроном, второй сын Чарльза Дарвина.
1917 - Людвиг Минкус, австрийский композитор, скрипач и дирижер.
1921 - Юлия Жемайте, литовская писательница.
1936 - Василий, украинский писатель.
1947 - Николас Мюррэй Батлер, американский педагог, лауреат Нобелевской премии мира (1931).
1976 - Поль Брэгг, американский диетолог, автор книги "Чудо голодания".
Именины:
Александр, Алексей, Григорий, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил.