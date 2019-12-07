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Знаменательные события в истории: 7 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 7 декабря 2019 года
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 7 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день гражданской авиации.

День местного самоуправления на Украине.

День памяти святой великомученицы Екатерины.

День памяти жертв землетрясения 1988 года в Армении.  

Национальный день памяти в США - годовщина нападения на Перл-Харбор.

История:

1944 - Подписана Конвенция о международной гражданской авиации.

1972 - запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну.

1975 - Индонезия вторглась в Восточный Тимор.

1982 - в Техасе (США) впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.

1988 - землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак (около 25 000 погибших).

Родились в этот день:

1598 - Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.

1863 - Пьетро Масканьи, итальянский композитор.

1900 - Екатерина Билокур, мастер украинской народной живописи.

1905 - Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.

1949 - Том Уэйтс, американский певец и автор песен, композитор, актер.

1977 - Доминик Ховард, ударник британской рок-группы "Muse".

1987 - Аарон Чарльз Картер, американский актер и певец.

1989 - Николас Холт, английский актер.

1990 - Урсула Радваньская, польская теннисистка.

1994 - Юдзуро Ханю, японский фигурист, олимпийский чемпион (2014).

2003 - Катарина-Амалия, принцесса Нидерландов.

Ушли из жизни:

1870 - Вербицкий Михаил, украинский композитор, хоровой дирижер, священник, общественный деятель, автор гимна Украины "Ще не вмерла України".

1912 - Джордж Дарвин,  английский астроном, второй сын Чарльза Дарвина.

1917 - Людвиг Минкус, австрийский композитор, скрипач и дирижер.

1921 - Юлия Жемайте, литовская писательница.

1936 - Василий, украинский писатель.

1947 - Николас Мюррэй Батлер, американский педагог, лауреат Нобелевской премии мира (1931).

1976 - Поль Брэгг, американский диетолог, автор книги "Чудо голодания".

Именины:

Александр, Алексей, Григорий, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил. 

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История, Праздники, Именины, Родились, 7 декабря, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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