Знаменательные события в истории: 8 декабря 2019 года

Праздники:
Торжество непорочного зачатия Девы Марии у западных христиан.
Международный день художника.
День Конституции Узбекистана.
День работников радио и телевидения Кыргызстана.
День студента Болгарии и Македонии.
День матери в Панаме.
День конституции Румынии.
История:
1941 - В Польше гитлеровцами впервые применён отравляющий газ для убийства евреев.
1955 - ПАСЕ утвердила свой флаг - нынешний флаг Евросоюза.
1963 - катастрофа Boeing 707 в Элктоне из-за попадания молнии. Погиб 81 человек - рекорд Гиннесса, как самая смертоносная молния.
1972 - катастрофа Boeing 737 в Чикаго. Погибли 45 человек - самая первая катастрофа Boeing 737.
1980 - Совершено покушение на Джона Леннона, одного из легендарных "The Beatles".
1987 - Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают в Вашингтоне бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
1991 - в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.
2005 - Происшествие с Boeing 737 в Чикаго - самолет при посадке выкатился с полосы и врезался в автомобиль.
2010 - со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым - SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.
2010 - японский космический аппарат IKAROS с питанием от солнечного паруса - пролетает мимо планеты Венера на расстоянии 80 000 км.
Родились в этот день:
1542 - Мария Стюарт, королева Шотландии (1542-1567).
1626 - Кристина, королева Швеции (1632-1654).
1844 - Эмиль Рено, французский изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации.
1919 - Екатерина Ющенко, автор первой в мире языка программирования высокого уровня ("Адресной язык программирования"), ученый-кибернетик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН УССР.
1933 - Лев Борисов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
1934 - Алиса Бруновна Фрейндлих, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР (1981).
1943 - Джим Моррисон, американский поэт и певец, лидер и вокалист группы "The Doors".
1953 - Ким Бэсинджер, американская актриса, лауреат премии "Оскар".
1957 - Марина Голуб, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.
1964 - Тери Хэтчер, американская актриса, лауреат премии "Золотой глобус".
1978 - Иэн Сомерхолдер, американский актер.
1982 - Ники Минаж, американская певица, рэпер и автор-исполнитель.
1985 - Меган Дюамель, канадская фигуристка, выступающая в парном катании; чемпионка мира и четырех континентов.
1989 - Джен Леджер, барабанщица и вокалистка американской рок-группы Skillet.
1993 - Анна София Робб, американская актриса.
Ушли из жизни:
1793 - Мари Жанна Дюбарри, официальная фаворитка французского короля Людовика XV.
1863 - Наталия Гончарова (Пушкина-Ланская), жена Александра Пушкина, праправнучка Гетмана Украины Петра Дорошенко.
1864 - Джордж Буль, английский математик и логик, основоположник математической логики.
1978 - Голда Меир, премьер-министр Израиля (1969-1974).
1979 - Николай Гриценко, украинский, советский актер театра и кино ("Анна Каренина", "Земля Санникова").
1980 - Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы "The Beatles".
1984 - Владимир Челомей, украинский ученый механик, генеральный конструктор ракетно-космической техники СССР.
Именины:
Александр, Василий, Виктор, Иван, Климент, Кузьма, Павел, Петр, Семен.