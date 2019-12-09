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Понедельник, 09.12.2019
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Знаменательные события в истории: 9 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 9 декабря 2019 года
07:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 9 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Международный день борьбы с коррупцией.

День благотворительности в Украине.

История:

1917 - в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар.

1918 - Директория УНР приняла постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и возобновила закон о восьмичасовом рабочем дне.

1948 - Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

1968 - День рождения компьютерной мыши.

1990 — победа на президентских выборах Леха Валенсы, ставшего первым выбранным напрямую президентом Польши.

1991 - Михаил Горбачев выступил против создания СНГ.

1997 - сделали первый звонок в сети мобильной связи "Киевстар".

2003 - Впервые отмечен Международный день борьбы с коррупцией.

Родились в этот день:

1608 - Джон Мильтон, английский поэт, мыслитель.

1863 - Борис Гринченко, украинский писатель, этнограф, языковед, переводчик.чемпион.

1889 - Ханнес Колехмайнен, финский легкоатлет, многократный олимпийский

1906 - Грейс Хоппер, американский ученый и контр-адмирал, разработчик первого в истории компилятора для языка программирования.

1934 - Джуди Денч, британская актриса театра и кино, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", многократная обладательница премии BAFTA.

1953 - Джон Малкович, американский актер, продюсер и режиссер.

1953 - Татьяна Кравченко, актриса театра и кино, народная артистка России.

1962 - Фелисити Хаффман, американская актриса, лауреат премий "Эмми", "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США.

1963 - Зураб Жвания (погиб в 2005), премьер-министр Грузии (2003-2005).

1963 - Масако, японская коронованная принцесса.

Ушли из жизни:

1641 - Антонис Ван Дейк, фламандский художник, мастер парадного портрета.

1937 - Нильс Густав Дален, шведский изобретатель, Нобелевский лауреат.

1991 - Беренис Эббот, американский фотограф.

2005 - Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.

Именины:

Афанасий, Василий, Георгий, Иван, Михаил, Петр, Тихон, Юлиан. 

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История, Праздники, Именины, Родились, 9 декабря, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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