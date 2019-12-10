Знаменательные события в истории: 10 декабря 2019 года

Праздники:
День прав человека.
Нобелевский день - церемония вручения Нобелевской премии.
Всемирный день футбола.
Международный день прав животных.
Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение".
День Конституции Таиланда.
История:
1768 - В Англии по приказу Георга III учреждена Королевская академия художеств.
1848 - Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики.
1901 - Состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий.
1948 - Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека.
Родились в этот день:
1798 - Александр Брюллов, русский архитектор, художник.
1821 - Николай Некрасов, русский поэт, писатель и публицист.
1907 - Сидни Фокс, американская актриса.
1977 - Андреа Хенкель, немецкая биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка и 8-кратная чемпионка мира.
Ушли из жизни:
1851 - Карл фон Дрез, немецкий изобретатель.
1896 - Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель динамита, учредитель премии.
1929 - Франц Розенцвейг, немецко-еврейский философ.
1999 - Франьо Туджман, президент Хорватии (1990-1999).
2006 - Аугусто Пиночет, генерал, диктатор Чили с 1973 по 1990.
2017 - Виктор Потапов, советский яхтсмен, двукратный чемпион мира.
Именины:
Алексей, Борис, Василий, Гавриил, Дмитрий, Роман, Сергей, Федор, Яков.