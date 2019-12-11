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Среда, 11.12.2019
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Знаменательные события в истории: 11 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 11 декабря 2019 года
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 11 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день гор.

Международный день танго.

В России День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.

День памяти священномученика митрополита Серафима.

История:

1941 - Германия и Италия объявили войну США.

1946 - При ООН организован ЮНИСЕФ.

1972 - Юджин Сернан и Харрисон Шмитт ("Аполлон-17") совершили шестую и последнюю в XX веке посадку космического корабля на лунную поверхность.

1994 - Российские войска вступили на территорию Чечни. Начало Первой Чеченской войны. Неофициально отмечается как День памяти русских солдат, погибших в Чечне.

Родились в этот день:

1843 - Роберт Кох, немецкий бактериолог, Нобелевский лауреат.

1882 - Макс Борн, немецкий физик и математик, Нобелевский лауреат.

1912 - Карло Понти, итальянский кинопродюсер.

1913 - Жан Марэ, французский актер, постановщик, писатель, художник, скульптор, каскадер.

1953 - Андрей Макаревич, советский и российский музыкант, певец, поэт, телеведущий, Народный артист России.

1972 - Андрей Гусин, украинский футболист ("Динамо" Киев).

1972 - Ахтем Сеитаблаев, украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения.

Ушли из жизни:

1880 - Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия.

1921 - Робер де Монтескью, французский писатель, коллекционер, библиофил и покровитель искусств.

2008 - Бетти Пейдж, американская фотомодель и актриса.

Именины:

Алексей, Андрей, Анна, Даниил, Иван, Николай, Павел, Петр, Сергей, Федор.

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История, Праздники, Именины, Родились, 11 декабря, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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