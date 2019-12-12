Знаменательные события в истории: 12 декабря 2019 года

В этот день, 12 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день нейтралитета.

День сухопутных войск Украины.

День сотрудников таможенных органов в Казахстане.

День независимости Кения.

День Конституции России.

День национальной литературы Кыргызстана.

День флага Швейцарии.

История:

1674 - в Киево-Печерской типографии вышел первый краткий очерк истории Украины - "Синопсис".

1764 - российская императрица Екатерина II отменила Гетманщину в Украине.

1792 - в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен взял первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна и заплатил за него (в современном эквиваленте) 19 центов.

1818 - в Полтаве открыли Институт благородных девиц.

1901 - В Великобритании основана Ассоциация настольного тенниса.

1961 - в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

1963 - Кения получила независимость от Великобритании.

1985 - авиакатастрофа рейса Arrow Air 1285, Douglas DC-8 разбился около Гандера, Ньюфаундленд, погибли 256 человек, из которых 248 были американскими миротворцами возвращавшимися после миссии на Синайском полуострове. Крупнейшая авиакатастрофа в Канаде.

1990 - решением 14-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Банф (Канада) в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под № 527 внесли первый украинский объект под названием "Софийский собор в Киеве и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская лавра".

1996 - президент США Билл Клинтон назначил государственным секретарем Мадлен Олбрайт, которая стала первой в истории США женщиной на этом посту.

2007 - в Днепропетровске начался суд над самым кровавым маньяком в истории Украины ("пологовским маньяком") - Сергеем Ткачем. Суд доказал 29 убийств. После приговора (пожизненное заключение, 23 декабря 2008) Ткач признался в совершении еще более 30 преступлений.

2012 - Начались торжества по случаю 850-летия Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари).

Родились в этот день:

1821 - Гюстав Флобер, французский романист.

1876 - Альвин Крэнцлайн, американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион.

1915 - Фрэнк Синатра, американский певец и актер.

1928 - Леонид Быков, актер театра и кино, народный артист Украинской ССР.

1946 - Клара Новикова, советская и российская артистка эстрады, Народная артистка России.

1953 - Брюс Кулик, один из бывших гитаристов рок группы Kiss.

1970 - Дженнифер Коннелли, американская актриса.

1977 - Сергей Светлаков, российский комедийный актер.

Ушли из жизни:

1777 - Альбрехт Галлер, швейцарский анатом, ботаник и физиолог.

1889 - Роберт Браунинг, английский поэт и драматург.

1910 - Айра Кроу, английский художник и график.

1934 - Торлейф Хеуг, норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион.

1994 - Андрей Сова, советский актер театра и кино, Народный артист Украины.

2002 - Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик.

2003 - Гейдар Алиев, президент Азербайджана с 1993 г.

Именины:

Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.