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Пятница, 13.12.2019
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Знаменательные события в истории: 13 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 13 декабря 2019 года
07:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 13 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День святого апостола Андрея Первозванного.

День республики Мальта.

День святой Люции (католический праздник).

История:

1476 - Типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником.

1577 - Фрэнсис Дрейк отправился в свою первую серьезную экспедицию.

1913 - торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского общества, организатором музея стал митрополит Андрей Шептицкий.

1917 - Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику.

1937 — войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась Нанкинская резня, которая длилась 6 недель и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тыс. человек.

1941 - сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. Погибло от 6 до 7 тысяч человек.

2003 - в районе города Тикрит (Ирак) арестован Саддам Хусейн.

2004 - Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча".

Родились в этот день:

1797 - Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист, критик.

1816 - Вернер фон Сименс, немецкий инженер, ученый, изобретатель, промышленник, основатель фирмы Siemens.

1873 - Валерий Брюсов, русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед.

1893 - Микола Хвылевой, украинский писатель и публицист.

1957 - Стив Бушеми, американский актер кино и телевидения, лауреат премии "Золотой глобус".

1967 - Джейми Фокс, американский актер и певец, лауреат премии "Оскар".

1981 - Эми Ли, певица в жанре альтернативного рока.

1984 - Сантьяго Касорла Гонсалес, испанский футболист, чемпион Европы 2008 и 2012 годов.

1989 - Тейлор Свифт, американская исполнительница песен в стиле кантри.

1990 - Аранча Рус, нидерландская теннисистка.

Ушли из жизни:

1048 - Аль-Бируни, азиатский ученый средневековья.

1904 - Николай Склифосовский, русский врач, хирург, профессор.

1911 - Николай Бекетов, русский физико-химик, академик.

1930 - Фриц Прегль, австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат.

1944 - Василий Кандинский, русский живописец, один из основоположников абстракционизма.

1963 - Василий Симоненко, украинский поэт "шестидесятник".

2012 - Наталья Кустинская, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.

Именины:

Андрей, Иван.

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 13 декабря.
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