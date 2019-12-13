Знаменательные события в истории: 13 декабря 2019 года

Праздники:
День святого апостола Андрея Первозванного.
День республики Мальта.
День святой Люции (католический праздник).
История:
1476 - Типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником.
1577 - Фрэнсис Дрейк отправился в свою первую серьезную экспедицию.
1913 - торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского общества, организатором музея стал митрополит Андрей Шептицкий.
1917 - Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику.
1937 — войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась Нанкинская резня, которая длилась 6 недель и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тыс. человек.
1941 - сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. Погибло от 6 до 7 тысяч человек.
2003 - в районе города Тикрит (Ирак) арестован Саддам Хусейн.
2004 - Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча".
Родились в этот день:
1797 - Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист, критик.
1816 - Вернер фон Сименс, немецкий инженер, ученый, изобретатель, промышленник, основатель фирмы Siemens.
1873 - Валерий Брюсов, русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед.
1893 - Микола Хвылевой, украинский писатель и публицист.
1957 - Стив Бушеми, американский актер кино и телевидения, лауреат премии "Золотой глобус".
1967 - Джейми Фокс, американский актер и певец, лауреат премии "Оскар".
1981 - Эми Ли, певица в жанре альтернативного рока.
1984 - Сантьяго Касорла Гонсалес, испанский футболист, чемпион Европы 2008 и 2012 годов.
1989 - Тейлор Свифт, американская исполнительница песен в стиле кантри.
1990 - Аранча Рус, нидерландская теннисистка.
Ушли из жизни:
1048 - Аль-Бируни, азиатский ученый средневековья.
1904 - Николай Склифосовский, русский врач, хирург, профессор.
1911 - Николай Бекетов, русский физико-химик, академик.
1930 - Фриц Прегль, австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат.
1944 - Василий Кандинский, русский живописец, один из основоположников абстракционизма.
1963 - Василий Симоненко, украинский поэт "шестидесятник".
2012 - Наталья Кустинская, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
Именины:
Андрей, Иван.