Знаменательные события в истории: 14 декабря 2019 года

Праздники:
День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
День памяти жертв Латской трагедии в Абхазии Сегодня в Абхазии.
Наумов день.
История:
1542 - Мария Стюарт была объявлена королевой Шотландии.
1720 - Спасаясь от разоренных вкладчиков, из Парижа тайно бежал английский авантюрист-экономист Джон Ло.
1913 - остров Крит официально аннексирован Грецией.
1918 - свергнут гетман Украины П. П. Скоропадский.
1955 - Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия, Шри-Ланка приняты в ООН.
1995 - в Париже подписаны так называемые Дейтонские соглашения, завершившие войну в Боснии.
Родились в этот день:
1503 - Нострадамус, французский врач, ученый и предсказатель.
1546 - Тихо Браге, датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения.
1821 - Николай Щербина, русский поэт.
1840 - Михаил Старицкий, украинский писатель (поэт, драматург, прозаик), театральный и культурный деятель.
1895 - Поль Элюар (Эжен Грендель), французский поэт-сюрреалист.
1895 - Георг VI (Альберт Фредерик Артур Георг), король королевства Великобритании и Северной Ирландии и доминионов с 1936 года, Император Индии в 1947 году, король Индии в 1947-1949 годах, король Ирландии в 1936-1949 годах.
1924 - Радж Капур, индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.
1947 - Дилма Руссефф, первая в истории Бразилии женщина на посту президента страны.
1964 - Юрий Луценко, украинский политик.
1988 - Ванесса Хадженс, американская актриса и певица.
Ушли из жизни:
1591 - Иоанн Креста, католический святой, писатель и поэт-мистик.
1799 - Джордж Вашингтон, 1-й президент США (1789-1797), американский государственный и военный деятель.
1990 - Фридрих Дюрренматт, швейцарский писатель.
1993 - Мирна Лой, американская актриса.
Именины:
Дмитрий, Наум, Порфирий.