Знаменательные события в истории: 15 декабря 2019 года

В этот день, 15 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день чая.

День работников суда Украины.

День королевства Нидерланды.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в России.

История:

1791 - в США вступает в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к конституции 1787, законодательно закрепивших основные гражданские права (свобода совести, слова и печати, собраний и ношения оружия).

1923 - Зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы "Шкода".

1972 - День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).

1989 - начало революции в Румынии. Население города Тимишоара пытается воспрепятствовать депортации кальвинистского священника Ласло Текеша, представителя венгерской общины.

2000 - Остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.

2000 - в знак протеста против политики президента Леонида Кучмы на главной площади Киева участниками акции "Украина без Кучмы" были установлены первые палатки.

2006 - первый испытательный полет нового истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II.

2009 - состоялся первый испытательный полет нового самолета Boeing 787 Dreamliner.

Родились в этот день:

1793 - Генри Чарлз Кэри, американский экономист.

1832 - Александр Густав Эйфель, французский инженер-строитель.

1852 - Антуан Анри Беккерель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат.

1949 - Дон Джонсон, американский актер и певец.

1934 - Станислав Шушкевич, первый председатель Верховного Совета независимой Беларуси.

1958 - Соломия Павлычко, писательница, публицист, автор трудов по истории феминизма

Ушли из жизни:

1675 - Ян Вермеер, голландский живописец.

1845 - Александр Тургенев, русский историк и политический деятель.

1897 - Альфонс Доде, французский прозаик и драматург.

1966 - Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.

1986 - Серж Лифарь, украинский танцовщик, балетмейстер, теоретик балетного искусства, один из величайших художников нашей эпохи, основатель Академии танца при "Гранд-Опера".

2013 - Джоан Фонтейн, американская актриса, обладательница "Оскара".

Именины:

Алексей, Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Иван, Кузьма, Мария, Мирра, Николай, Павел, Тамара, Федор.