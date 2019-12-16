Знаменательные события в истории: 16 декабря 2019 года

Праздники:
День независимости Казахстана.
День работников МЧС Азербайджана.
Национальный день Бахрейна.
День Победы в Бангладеш.
История:
1431 - Король Англии Генрих VI коронован королём Франции в Париже.
1631 - Сильное извержение Везувия.
1809 - Объявление о расторжении брака Наполеона I и Жозефины Богарне.
1899 - Основан футбольный клуб "Милан".
1946 - Кристиан Диор открыл в Париже модный дом.
1960 - столкновение двух пассажирских самолётов над Нью-Йорком. 134 погибших. Крупнейшая авиакатастрофа в мире на то время. При расследовании впервые были использованы данные бортовых самописцев.
1989 - С волнений на площади у кафедрального собора города Тимишоара начинается румынская революция. В ночь с 16 декабря на 17 декабря происходят первые столкновения с милицией.
1991 - Казахстан объявил о своей независимости.
1991 ООН отменила своё решение 1975 года о том, что сионизм является расизмом, 111 голосами "за" при 25 голосах "против" и 13 воздержавшимися.
1997 - после просмотра одной из серий аниме "Покемон" в больницы Японии были доставлены дети с признаками эпилепсии.
1999 - жительница Квебека Селин Дион награждена премией за продажу в течение десятилетия 100 миллионов своих альбомов
2008 - Катастрофа автобуса близ Эйлата (погибло 25 человек).
2011 - беспорядки в казахстанском городе Жанаозен: подожжены административные здания, погибли 14 человек.
Родились в этот день:
1770 - Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор.
1775 - Джейн Остин, английская писательница, считающаяся классиком западной литературы.
1790 - Леопольд I, король бельгийцев.
1883 - Макс Линдер, французский актер, один из крупнейших мировых комиков.
1917 - Артур Кларк, английский писатель, ученый, футуролог и изобретатель.
1932 - Родион Щедрин, российский композитор.
1938 - Лив Ульман, норвежская актриса.
1946 - Бенни Андерссон, шведский композитор и певец, участник группы АББА.
1946 - Бенни Андерссон, шведский композитор, музыкант, продюсер, певец, участник группы АББА.
1948 - Юрий Николаев, советский и российский телеведущий, актер, Народный артист России.
1971 - Пол ван Дайк, немецкий музыкант, ди-джей.
1982 - Анна Седокова, украинская певица.
Ушли из жизни:
1859 - Вильгельм Гримм. немецкий филолог, один из братьев-сказочников.
1965 - Сомерсет Моэм, английский писатель-прозаик и драматург.
1982 - Колин Чепмен, британский автоконструктор, основатель компании "Lotus Cars".
Именины:
Андрей, Георгий, Иван, Николай, Федор.