Знаменательные события в истории: 19 декабря 2019 года

В этот день, 19 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день помощи бедным.

День святителя Николая Чудотворца.

День адвокатуры Украины.

История:

1965 - Шарль де Голль избран президентом Франции.

1972 - Аполлон-17 возвращается на Землю. Лунная программа свернута.

1980 - открыты станции Киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь").

1983 - В Рио-де-Жанейро было совершено преступление, названное в спортивном мире "кражей века".

1985 - угон самолета Ан-24 в Китае.

1991 - вручен последний в истории Орден Красной Звезды.

1997 - Катастрофа Boeing 737 под Палембангом.

1997 - Премьера американского фильма "Титаник". Уже через 25 дней после начала проката этот фильм окупит свой большой бюджет в 200 000 000 долларов.

2016 - ПриватБанк стал государственным.

Родились в этот день:

1852 - Альберт Абрахам Майкельсон, американский физик, Нобелевский лауреат.

1915 - Эдит Пиаф, французская певица и актриса.

1972 - Алисса Милано, американская актриса и певица.

1975 - Владимир Кристовский, российский музыкант, актер, участник группы "Uma2rmaH".

Ушли из жизни:

1848 - Эмили Бронте, английская поэтесса.

1890 - Эжен Луи Лами, французский живописец.

1979 - Джеймс Гибсон, американский психолог, один из основателей экологической психологии.

1996 - Марчелло Мастроянни, итальянский актер кино и театра.

Именины:

Максим, Николай.