Знаменательные события в истории: 19 декабря 2019 года

Праздники:
Международный день помощи бедным.
День святителя Николая Чудотворца.
День адвокатуры Украины.
История:
1965 - Шарль де Голль избран президентом Франции.
1972 - Аполлон-17 возвращается на Землю. Лунная программа свернута.
1980 - открыты станции Киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь").
1983 - В Рио-де-Жанейро было совершено преступление, названное в спортивном мире "кражей века".
1985 - угон самолета Ан-24 в Китае.
1991 - вручен последний в истории Орден Красной Звезды.
1997 - Катастрофа Boeing 737 под Палембангом.
1997 - Премьера американского фильма "Титаник". Уже через 25 дней после начала проката этот фильм окупит свой большой бюджет в 200 000 000 долларов.
2016 - ПриватБанк стал государственным.
Родились в этот день:
1852 - Альберт Абрахам Майкельсон, американский физик, Нобелевский лауреат.
1915 - Эдит Пиаф, французская певица и актриса.
1972 - Алисса Милано, американская актриса и певица.
1975 - Владимир Кристовский, российский музыкант, актер, участник группы "Uma2rmaH".
Ушли из жизни:
1848 - Эмили Бронте, английская поэтесса.
1890 - Эжен Луи Лами, французский живописец.
1979 - Джеймс Гибсон, американский психолог, один из основателей экологической психологии.
1996 - Марчелло Мастроянни, итальянский актер кино и театра.
Именины:
Максим, Николай.