Знаменательные события в истории: 21 декабря 2019 года

Праздники:
Карачун (Корочун) - день зимнего солнцестояния.
День святого Томаса в Нидерландах.
Праздник пророка Заратуштры.
История:
1891 - Состоялся первый в истории баскетбольный матч.
1898 - Пьер и Мари Кюри открыли радий.
1937 - премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов".
1988 - Взрыв Boeing 747 над Локерби.
1988 - Первый полет самолета Ан-225 "Мрия".
1991 - упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.
2012 - впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY "Gangnam Style".
Родились в этот день:
1879 - Иосиф Сталин, советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953).
1925 - Ольга Аросева, актриса театра и кино.
1937 - Джейн Фонда, американская актриса, модель, писательница, общественный деятель.
1973 - Томаш Сикора, польский биатлонист, серебряный призер зимних Олимпийских игр в Турине.
1977 - Эмманюэль Макрон, французский политик, 25-й президент Франции (с 2017).
1977 - Анфиса Чехова, российская телеведущая.
1983 - Дарья Ткаченко, украинская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по международным шашкам (2005, 2006, 2008 годы), двукратная чемпионка Европы (2004 и 2006 годы).
Ушли из жизни:
1375 - Джованни Боккаччо, итальянский писатель и поэт.
1907 - Клара Гитлер, мать Адольфа Гитлера.
1992 - Мильштейн Натан Миронович, украинский и американский скрипач-виртуоз еврейского происхождения.
1993 - Козловский Иван Семенович, украинский певец, народный артист СССР.
Именины:
Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.