Знаменательные события в истории: 21 декабря 2019 года

В этот день, 21 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Карачун (Корочун) - день зимнего солнцестояния.

День святого Томаса в Нидерландах.

Праздник пророка Заратуштры.

История:

1891 - Состоялся первый в истории баскетбольный матч.

1898 - Пьер и Мари Кюри открыли радий.

1937 - премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов".

1988 - Взрыв Boeing 747 над Локерби.

1988 - Первый полет самолета Ан-225 "Мрия".

1991 - упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.

2012 - впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY "Gangnam Style".

Родились в этот день:

1879 - Иосиф Сталин, советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953).

1925 - Ольга Аросева, актриса театра и кино.

1937 - Джейн Фонда, американская актриса, модель, писательница, общественный деятель.

1973 - Томаш Сикора, польский биатлонист, серебряный призер зимних Олимпийских игр в Турине.

1977 - Эмманюэль Макрон, французский политик, 25-й президент Франции (с 2017).

1977 - Анфиса Чехова, российская телеведущая.

1983 - Дарья Ткаченко, украинская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по международным шашкам (2005, 2006, 2008 годы), двукратная чемпионка Европы (2004 и 2006 годы).

Ушли из жизни:

1375 - Джованни Боккаччо, итальянский писатель и поэт.

1907 - Клара Гитлер, мать Адольфа Гитлера.

1992 - Мильштейн Натан Миронович, украинский и американский скрипач-виртуоз еврейского происхождения.

1993 - Козловский Иван Семенович, украинский певец, народный артист СССР.

Именины:

Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.